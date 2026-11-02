Puno: entregan terreno para el primer bloque del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón

Las primeras acciones para la construcción del nuevo Hospital Regional Manuel Núñez Butrón comienzan este 2 de noviembre, luego de que se concretara la entrega del terreno destinado al primer bloque de la infraestructura. El inicio de estas actividades se produce después de varios anuncios y plazos que no llegaron a concretarse en las fechas inicialmente previstas durante la actual gestión regional.

La entrega del terreno quedó formalizada con la suscripción del acta entre el Gobierno Regional de Puno y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), paso que permite a la empresa contratista iniciar las labores preliminares en el área. Estas comprenden el levantamiento de información, los estudios topográficos, el acondicionamiento del espacio y la instalación de un cerco provisional.

El avance se concreta después de que el gobernador regional Richard Hancco anunciara un plazo de 60 días para el inicio de los trabajos físicos y la demolición. También se habían establecido acciones previas, como el traslado de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID) a instalaciones universitarias y la habilitación de ambientes para el laboratorio y la cadena de frío.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El proyecto también estuvo marcado por cuestionamientos ante la propuesta de trasladar su ubicación a Jallihuaya. Ahora, las intervenciones del primer bloque se desarrollarán en el emplazamiento previsto, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno y con asistencia técnica de la PMO francesa.

El nuevo establecimiento de salud está proyectado con categoría III-1, más de 40 mil metros cuadrados de área construida, 209 camas y equipamiento especializado. Su ejecución busca ampliar la capacidad de atención hospitalaria en la región.

Con la entrega del terreno se da paso a las primeras labores en el área; sin embargo, el inicio de estas actividades preliminares no significa que la construcción de toda la infraestructura ya esté en marcha. El cumplimiento del cronograma anunciado será clave para determinar si esta vez el proyecto avanza sin nuevos retrasos.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=