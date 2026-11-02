Beneficencia de Puno prohíbe altares en cementerios de Puno por Todos los Santos

Los camposantos atenderán de 7:00 a 17:00 horas y contarán con abastecimiento de agua; la entidad reforzará la seguridad durante las visitas

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 02/11/2026
Beneficencia de Puno prohíbe altares en cementerios de Puno

Beneficencia de Puno prohíbe altares y tómbolas en sus cementerios por Todos los Santos; implementará cámaras, vigilancia privada y apoyo policial

Foto: JAC

La sociedad de Beneficencia de Puno prohibió totalmente el armado de altares o tómbolas dentro de los cementerios que administra, por el Día de Todos los Santos, anunció el presidente del directorio, Jacinto Verastegui, a Pachamama Radio.

Para hacer cumplir la medida, la entidad cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, contratará una empresa privada que cuidará los cementerios y pondrá cámaras, además de mejor iluminación.

Los altares sobre las tumbas siguen sin estar permitidos, pero Ticona admitió: “Espero que, si lo hacen, sea de forma muy simulada, no quiero que intervengamos para impedir sus costumbres”.

Restricciones con horario ampliado y servicios garantizados

En años anteriores los altares también estaban prohibidos, pero la gente igual los armaba, y el propio funcionario reconoció que él mismo lo hacía, por lo que sostuvo que es un acto inevitable.

Mientras tanto, las restricciones conviven con servicios reforzados, pues el horario se amplía de 7:00 a 17:00 horas y dos pozos abastecerán de agua a Yanamayo, Laykakota y Ventilla, según el titular.

Finalmente, Verastegui pidió que la fecha, una festividad religiosa, se viva con reflexión y de todo corazón al visitar a sus familiares, mientras la entidad evalúa ampliar aún más el horario.

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Jhon Arocutipa

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