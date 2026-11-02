Yunguyo: resultados de elecciones en centros poblados se conocerían entre la tarde y noche de este lunes

Los resultados finales de las elecciones en los centros poblados de la provincia de Yunguyo se conocerían entre la tarde y noche de este lunes 2 de noviembre, una vez que los respectivos comités electorales remitan sus informes y la documentación que acredita a los ganadores de cada jurisdicción.

Así lo informó la gerente de Desarrollo Social y presidenta de la Comisión Especial de las Elecciones 2026 de centros poblados, Nancy Chama Mamani, quien precisó que los comités electorales tienen plazo hasta hoy para presentar sus informes, acompañados de los documentos correspondientes y la identificación de las listas o candidatos ganadores.

La funcionaria explicó que la jornada electoral se desarrolló de acuerdo con la Ordenanza Municipal N.° 002-2026-CM/MPY y el reglamento establecido para este proceso, en concordancia con las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, indicó que la comisión se encuentra a la espera de recibir la documentación para continuar con las siguientes etapas del procedimiento.

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Durante la entrevista, Chama Mamani también señaló que el proceso electoral comprendió centros poblados de distintos distritos de la provincia. La información sobre los resultados será consolidada una vez que se reciban los reportes de los comités electorales.

Ante la preocupación de algunos pobladores por conocer a sus nuevas autoridades, la presidenta de la comisión pidió mantener la calma y tener paciencia, al señalar que la publicación de los resultados depende de la recepción y revisión de los informes respectivos.

La comisión deberá continuar con las etapas posteriores al proceso electoral, una vez que se oficialicen los resultados de cada centro poblado.

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