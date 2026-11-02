Cuatro delincuentes roban autopartes de vehículos en urbanización 28 de Julio de Juliaca

Cuatro delincuentes sustrajeron autopartes de vehículos estacionados durante la madrugada de este domingo en la urbanización 28 de Julio de Juliaca (San Román). Los vecinos entregaron a las autoridades las imágenes de videovigilancia que registraron los movimientos de los responsables y exigieron su identificación inmediata.

El hecho delictivo ocurrió a lo largo de los jirones Cabanillas, Progreso y Puno, donde los sujetos recorrieron las calles a bordo de dos motocicletas lineales. Los cuatro individuos actuaron de manera organizada y aprovecharon la oscuridad para cometer los robos con rapidez y escapar sin ser reconocidos.

Según las imágenes recopiladas por los residentes, los delincuentes sustrajeron autopartes de varios vehículos estacionados en la zona. El constante ladrido de los perros y los gritos de alerta de los vecinos terminaron por interrumpir las acciones de los responsables durante la madrugada.

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Los videos de las cámaras de seguridad fueron entregados a las autoridades por los propios vecinos. La Policía Nacional y Serenazgo deberán revisar las imágenes para identificar a los responsables de los robos, según la información proporcionada por los residentes de la urbanización.

Las familias afectadas exigieron que se intensifique el patrullaje preventivo en la urbanización 28 de Julio, especialmente durante las madrugadas. Los delincuentes aprovechan la poca presencia de personas en las calles para cometer sus ilícitos, señalaron los vecinos tras el nuevo hecho registrado.

Los residentes esperan que las imágenes de videovigilancia permitan dar con el paradero de los cuatro sujetos y evitar que nuevos vehículos sean afectados. Los vecinos demandaron una respuesta rápida de las autoridades frente a los constantes hechos que ponen en riesgo el patrimonio de las familias de Juliaca.

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