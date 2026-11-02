Elecciones en 71 centros poblados de Puno acumulan irregularidades sin explicaciones ni responsables

El subgerente de Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, Cristian Chile, reconoció algunas fallas y descoordinaciones en las elecciones de los 71 centros poblados, pero evitó asumir responsabilidades concretas y pidió esperar los tres días de impugnaciones para evaluar lo ocurrido, en medio de reclamos de ciudadanos que no pudieron votar, inconsistencias en el padrón y dificultades durante la jornada electoral que pusieron en cuestionamiento las condiciones en que se desarrollaron los comicios.

La respuesta del funcionario llegó en medio de reclamos de ciudadanos que no pudieron votar, cuestionamientos por las inconsistencias del padrón y dificultades durante la jornada electoral, situaciones que generaron malestar en distintas jurisdicciones y pusieron en discusión las condiciones en que se desarrollaron los comicios.

«Seguramente hay algunas falencias que vamos a tener que subsanar», manifestó Chile al reconocer las deficiencias, aunque insistió en que primero deben concluir las impugnaciones para conocer el consolidado de los resultados y determinar las acciones que corresponderían.

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Reniec y municipalidad se señalan ante los problemas

El funcionario atribuyó al Reniec los problemas del padrón electoral, al sostener que esa institución tiene a su cargo la elaboración y actualización de la lista de electores, mientras aseguró que la municipalidad remitió documentos para advertir las inconsistencias detectadas antes de las votaciones.

La explicación dejó interrogantes sobre la actuación municipal, pues la organización de los comicios estaba bajo responsabilidad de la comuna provincial y los problemas no aparecieron únicamente después de la votación, sino que también fueron advertidos por ciudadanos antes de la jornada electoral.

Durante la entrevista, Chile evitó precisar qué responsabilidades asumirá su oficina y defendió el trabajo de su equipo, al señalar que atendieron 71 centros poblados y que posteriormente formularán recomendaciones para corregir las deficiencias encontradas.

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Impugnaciones marcarán respuesta de autoridades

Entre los casos cuestionados figura Salcedo, donde más de 500 ciudadanos aparecieron en un memorial por su exclusión del padrón, mientras también se reclamó que residentes de otros sectores figuraran habilitados para votar, una situación que generó dudas sobre la representatividad de los resultados.

En Umayo Sillustani, el funcionario mencionó la posibilidad de convocar elecciones complementarias, dependiendo de los informes que reciba, mientras reconoció dificultades en Atuncolla y otras jurisdicciones que también requieren una explicación sobre lo ocurrido.

Chile se comprometió a presentar el jueves un informe consolidado, una vez concluidos los tres días de impugnaciones, y propuso convocar al Reniec y al Jurado Nacional de Elecciones para esclarecer los problemas, aunque todavía queda pendiente una respuesta concreta sobre las fallas reconocidas por la propia municipalidad.

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Redacción: Frank Pancca