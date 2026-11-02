Puno: Vecinos del barrio Huajsapata proponen cerrar accesos para frenar el consumo de licor

Vecinos del Barrio Huajsapata, proponen cerrar los accesos del cerrito Huajsapata con horario de atención para frenar el consumo de licor, según el expediente técnico, informó Arturo Ticona Alcos, presidente del barrio, ante la falta de control.
Hasta ahora, los directivos avisaban a la policía, que acudía por un rato, y el serenazgo actuaba igual, pero no lograron controlar a quienes llevaban licor constantemente al cerro, explicó Ticona Alcos.
En ese sentido, Ticona Alcos precisó que, según el proyecto, “los seis accesos que tiene el cerro se van a cerrar” y tendrá “un horario de atención” para cuidar el espacio.
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Chincana protegida y obra con plazos inciertos
El proyecto abrirá la chincana, leyenda que supuestamente llega hasta el Cusco, y habilitará una caminería inca desde la cama del inca hasta ese punto, según el dirigente.
Por ello, abrir la chincana las 24 horas representaría un riesgo, advirtió Ticona Alcos, y el expediente técnico fija horarios de cierre y apertura para cuidar el cerro, considerado un mirador turístico del barrio.
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Mientras tanto, la obra registra un avance de 42% tras seis años, la plaza principal iniciaría en noviembre y se espera llegar a 80% o 90% en esta gestión, aunque Ticona Alcos reconoció que no terminaría.
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