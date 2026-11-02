Regidora puneña asegura que la gestión de Javier Ponce cumplió sus objetivos

La gestión del alcalde provincial de Puno, Javier Ponce y el Concejo Municipal de Puno cumplió los objetivos de fiscalización establecidos para los cuatro años de gestión, afirmó la regidora de la Municipalidad Provincial de Puno, Soledad Mamani, durante una entrevista con Pachamama Radio, a pocos días de concluir el periodo municipal.
La autoridad señaló que los regidores, pese a sus diferencias de bandera política, se unieron por la ciudad, apoyaron convenios con el alcalde, y la mayoría, incluidos opositores, actuó con madurez por la población.
Consultada sobre la evaluación de la gestión del alcalde Javier Ponce, Mamani indicó que corresponde a la población calificar, y aseguró: “se ha logrado lo que les hemos planteado”.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Fiscalización, apoyo a Ácora y cierre de gestión
La fiscalización es la principal función de los regidores, y durante estos cuatro años, según Mamani, la unión por encima de las banderas políticas facilitó el respaldo a convenios en beneficio de la provincia de Puno.
Entre las acciones, Mamani citó el apoyo al distrito de Ácora, con entrega de materia prima como cemento y fierro para que construyan sus locales, además de una obra de impacto provincial y una oficina municipal.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=
Finalmente, la gestión del alcalde Javier Ponce concluirá en pocos días, y la regidora espera que la población sepa entender el trabajo realizado, según la entrevista de Pachamama Radio, La Voz del Sur Andino.
PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48ZGl2IGRhdGEtdHlwZT0iX21nd2lkZ2V0IiBkYXRhLXdpZGdldC1pZD0iMTg0OTI2MiI+PC9kaXY+DQo8c2NyaXB0PihmdW5jdGlvbih3LHEpe3dbcV09d1txXXx8W107d1txXS5wdXNoKFsiX21nYy5sb2FkIl0pfSkod2luZG93LCJfbWdxIik7PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+