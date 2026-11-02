Jacinto Ticona: exige anular elecciones de centros poblados en la provincia de Puno

El exdefensor pide explicaciones al Reniec y reclama corregir las fallas electorales para garantizar igualdad de participación y transparencia

Pachamama Radio
Pachamama Radio 02/11/2026
Jacinto Ticona Huamán

Jacinto Ticona exige anular elecciones en Puno por exclusión de candidatos y unos 400 ciudadanos del padrón electoral de Salcedo

Foto: ASAM

El exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huaman, exigió a la Municipalidad Provincial de Puno anular las elecciones en los centros poblados donde se vulneró el derecho a la participación política por exclusión de candidatos de las cédulas y ciudadanos de los padrones electorales.

Ticona cuestionó que en uno de los centros poblados un candidato no figurara en las cédulas de sufragio durante las primeras seis o siete horas de votación y recién fuera incorporado después, situación que calificó como un trato diferenciado, «Si esto se habría afectado, en mi opinión, sí se tendría que anular», manifestó.

El exrepresentante sostuvo que la Municipalidad Provincial de Puno no puede legitimar un proceso electoral irregular donde las cédulas de sufragio no se utilizaron correctamente, por lo que reclamó que la comuna adopte las medidas correspondientes y no permita que estas irregularidades se repitan.

Salcedo reclama por exclusión de ciudadanos del padrón

En el centro poblado de Salcedo, alrededor de 400 ciudadanos expresaron su preocupación por no aparecer en el padrón electoral, algunos señalaron que viven en esa jurisdicción desde hace 20 o 30 años y no pudieron elegir a sus autoridades.

Ticona exigió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explicar por qué estos ciudadanos no aparecen en el padrón y advirtió que la cantidad de afectados podría aumentar, al mencionar la existencia de un memorial presentado por los pobladores.

Finalmente, el exrepresentante demandó que las autoridades competentes corrijan estas irregularidades, anulen los procesos donde se vulneró la participación política y garanticen elecciones transparentes, con igualdad de condiciones para candidatos y electores.

Redacción: Frank Pancca
Etiquetas:
Pachamama Radio

Recomendado

Yunguyo: resultados de elecciones en centros poblados se conocerían entre la tarde y noche de este lunes Yunguyo

Yunguyo: resultados de elecciones en centros poblados se conocerían entre la tarde y noche de este lunes

Candidato Reynaldo Mallea Quispe denuncia fraude electoral en CP Sales Grande del distrito de Conduriri El Collao

Candidato Reynaldo Mallea Quispe denuncia fraude electoral en CP Sales Grande del distrito de Conduriri

Elecciones en 71 centros poblados de Puno acumulan irregularidades sin explicaciones ni responsables Puno

Elecciones en 71 centros poblados de Puno acumulan irregularidades sin explicaciones ni responsables

Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta de flores en Todos los Santos Puno

Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta de flores en Todos los Santos

Puno: Vecinos del barrio Huajsapata proponen cerrar accesos para frenar el consumo de licor Puno

Puno: Vecinos del barrio Huajsapata proponen cerrar accesos para frenar el consumo de licor

Beneficencia de Puno prohíbe altares en cementerios de Puno por Todos los Santos Puno

Beneficencia de Puno prohíbe altares en cementerios de Puno por Todos los Santos

Cuatro delincuentes roban autopartes de vehículos en urbanización 28 de Julio de Juliaca Juliaca

Cuatro delincuentes roban autopartes de vehículos en urbanización 28 de Julio de Juliaca

Regidora puneña asegura que la gestión de Javier Ponce cumplió sus objetivos Puno

Regidora puneña asegura que la gestión de Javier Ponce cumplió sus objetivos