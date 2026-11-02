Jacinto Ticona: exige anular elecciones de centros poblados en la provincia de Puno

El exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona Huaman, exigió a la Municipalidad Provincial de Puno anular las elecciones en los centros poblados donde se vulneró el derecho a la participación política por exclusión de candidatos de las cédulas y ciudadanos de los padrones electorales.

Ticona cuestionó que en uno de los centros poblados un candidato no figurara en las cédulas de sufragio durante las primeras seis o siete horas de votación y recién fuera incorporado después, situación que calificó como un trato diferenciado, «Si esto se habría afectado, en mi opinión, sí se tendría que anular», manifestó.

El exrepresentante sostuvo que la Municipalidad Provincial de Puno no puede legitimar un proceso electoral irregular donde las cédulas de sufragio no se utilizaron correctamente, por lo que reclamó que la comuna adopte las medidas correspondientes y no permita que estas irregularidades se repitan.

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Salcedo reclama por exclusión de ciudadanos del padrón

En el centro poblado de Salcedo, alrededor de 400 ciudadanos expresaron su preocupación por no aparecer en el padrón electoral, algunos señalaron que viven en esa jurisdicción desde hace 20 o 30 años y no pudieron elegir a sus autoridades.

Ticona exigió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) explicar por qué estos ciudadanos no aparecen en el padrón y advirtió que la cantidad de afectados podría aumentar, al mencionar la existencia de un memorial presentado por los pobladores.

Finalmente, el exrepresentante demandó que las autoridades competentes corrijan estas irregularidades, anulen los procesos donde se vulneró la participación política y garanticen elecciones transparentes, con igualdad de condiciones para candidatos y electores.

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Redacción: Frank Pancca