Candidato Reynaldo Mallea Quispe denuncia fraude electoral en CP Sales Grande del distrito de Conduriri

El candidato a la alcaldía del centro poblado Sales Grande, Reynaldo Mallea Quispe, denunció un presunto fraude electoral en los comicios realizados en dicha jurisdicción del distrito de Conduriri y exigió la nulidad inmediata del proceso. La protesta se realizó en la plaza principal de la ciudad de Ilave, donde una delegación de pobladores se concentró con carteles alusivos al reclamo.

“Nosotros estamos aquí molestos, indignados por el tema que hoy día se ha llevado las elecciones”, declaró Mallea Quispe a Radio Exitosa. El candidato precisó que la irregularidad central radica en la alteración del padrón de electores, con la inclusión de votantes ajenos a la jurisdicción, procedentes de otros barrios y zonas como Callacami o sectores no empadronados de Conduriri.

Los manifestantes portaron carteles con consignas como “No al fraude”, “Votos alquilados no” y “Basta de corrupción”. La población exigió que el centro poblado Sales Grande respete los padrones de sus ocho parcialidades y rechazó la participación de ciudadanos de otras comunidades y barrios que no figuran en el registro electoral de la jurisdicción.

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Mallea Quispe sostuvo que la oficina a cargo del comité electoral de la Municipalidad Provincial de El Collao entregó un primer padrón mayor y posteriormente otro menor. “Existen evidencias claras de manipulación por parte de la oficina a cargo del comité electoral”, aseveró el postulante, quien advirtió que la población anticipó los reclamos mediante documentos sin recibir respuesta.

Entre las anomalías expuestas, el candidato señaló que la votación inició a las 09:40 horas y no en el horario establecido. La Policía Nacional llegó al recinto electoral cerca del mediodía, cuando debía estar presente desde la apertura, y los miembros del comité electoral se retiraron del lugar llevando consigo las cédulas de votación sin brindar explicaciones.

Ante la falta de respuesta, Mallea Quispe anunció que acudirá al Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Reniec para exigir la nulidad del proceso. “Este tipo de manipulaciones no se debe permitir”, manifestó el candidato, quien advirtió que de no anularse los comicios convocará a asambleas con las autoridades comunales de las ocho parcialidades.

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“Rechazamos categóricamente y se debe anular estas elecciones”, enfatizó Reynaldo Mallea Quispe durante la protesta, que se extendió hasta pasadas las 22:00 horas en la plaza principal de Ilave. Los pobladores congregados corearon consignas como “nuevas elecciones” y “no al fraude”, mientras exigían transparencia en el proceso electoral del centro poblado Sales Grande.