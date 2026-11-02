Allanan viviendas y detienen a 8 por robo de varios kilos de oro en rinconada

Más de ocho kilos de material aurífero, un asalto armado y una investigación que apunta a un posible robo simulado sacuden al centro poblado La Rinconada, en Ananea, San Antonio de Putina, donde la Policía capturó a ocho presuntos implicados y busca a una novena persona.

Durante la madrugada y las primeras horas de este lunes 2 de noviembre, agentes de la Policía Nacional ejecutaron operativos simultáneos en inmuebles de Juliaca, Azángaro y La Rinconada, tras el asalto a la planta minera, donde delincuentes habrían ingresado con armas de corto y largo alcance para sustraer material aurífero.

Entre los intervenidos figuran Edgar Quispe Gómez, alias “Besucón”; Brayahn Anthony Luque Quispe, alias “Chascoli”, señalado preliminarmente como presunto cabecilla; Gervasio Luque Vilcapasa, alias “Pepón”; Cristian Nina Luque, alias “Pother”; y Fernando Fermín Quispe, alias “Ferrari”.

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Uno de los principales resultados de las diligencias sería la recuperación de más de ocho kilos de oro, aunque las autoridades aún deben establecer la cantidad exacta del material recuperado y el total sustraído. La investigación también alcanzó al administrador y a dos vigilantes de la Corporación Minera Ananea S.A. (CMASA).

Las sospechas surgieron luego de que la Policía detectara presuntas contradicciones en las declaraciones de los trabajadores, además de una supuesta falta de resistencia frente al ataque armado. Según la hipótesis policial, el asalto podría haber sido simulado o concertado desde el interior de la planta, versión que aún debe ser corroborada.

De acuerdo con información preliminar, al menos nueve personas estarían vinculadas al caso, ocho ya habrían sido capturadas y una permanece no habida. La Policía y el Ministerio Público continúan las investigaciones para esclarecer el ingreso de los asaltantes, determinar el destino del oro y establecer la responsabilidad de cada intervenido.

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