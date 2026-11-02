Detectan comida y utensilios en mal estado que eran expendidos al público en cementerios

Los operativos detectaron deficiencias en puestos de comida de tres cementerios y motivaron decomisos y futuras capacitaciones para prevenir riesgos sanitarios

Ivan Coari
Ivan Coari 02/11/2026
Detectan comida y utensilios en mal estado

La Municipalidad de San Román decomisó alimentos y utensilios en mal estado durante inspecciones sanitarias en cementerios de Juliaca por Todos los Santos

Foto: IRCS

Entre flores, recuerdos y visitas a sus seres queridos, cientos de familias llegan a los cementerios de Juliaca por Todos los Santos, pero la venta de alimentos en estos espacios encendió las alertas sanitarias, luego de que la Municipalidad de San Román detectara productos y utensilios en malas condiciones.

La inspección sanitaria inopinada llegó al Cementerio Jardín del Altiplano, La Capilla, en Chilla, y al Cementerio Central, donde la Subgerencia de Mercado, Plataforma y Control Sanitario, junto con la Policía Municipal, verificó las condiciones de higiene de los puestos de comida, ante las quejas recurrentes de la ciudadanía.

Durante el operativo, los inspectores encontraron deficiencias en la conservación de algunos utensilios de cocina y alimentos, por lo que procedieron al decomiso de aquellos que no reunían las condiciones necesarias para su uso y consumo, mientras revisaban el cumplimiento de las normas de manipulación.

La municipalidad también verificó que los comerciantes contaran con carné o certificado médico y utilizaran mandil limpio, cofia y guantes, como parte de las medidas para evitar riesgos sanitarios. Además, entregó cofias a los expendedores para reforzar la higiene durante la preparación y venta de alimentos.

Tras las intervenciones, el personal municipal recomendó mantener limpios los utensilios y espacios de trabajo, conservar adecuadamente los productos y utilizar de manera permanente la indumentaria de protección, con el objetivo de evitar que alimentos en condiciones inadecuadas terminen en las mesas de las familias que visitan los cementerios.

Las acciones preventivas continuarán con jornadas de capacitación dirigidas a los comerciantes, anunció la comuna provincial, que busca fortalecer las prácticas sanitarias y prevenir riesgos para la salud pública durante las celebraciones de Todos los Santos, cuando aumenta la presencia de visitantes en los camposantos de Juliaca.

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