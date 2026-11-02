Vecinos del centro poblado de Salcedo convocan a protestas y exigen nulidad de elecciones

El exdirigente Juan Chipana Condori anunció una autoconvocatoria de vecinos del centro poblado de Salcedo para este 3 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, frente a la Municipalidad Provincial de Puno, con el objetivo de exigir la nulidad de las elecciones para elegir al alcalde del centro poblado, realizadas el 1 de noviembre, tras denunciar que cientos de residentes fueron excluidos del padrón electoral y no pudieron votar pese a vivir durante años en esta jurisdicción.

La convocatoria responde a los reclamos registrados durante la jornada electoral del 1 de noviembre, donde ciudadanos denunciaron que no figuraban en los padrones de sus jurisdicciones y cuestionaron la instalación de mesas con cédulas de sufragio incompletas en determinados centros poblados.

El exdirigente Juan Chipana Condori sostuvo que los resultados carecen de legitimidad por las observaciones registradas y demandó anular los procesos cuestionados, «esas elecciones tienen que ser anuladas, esa no era la forma», manifestó al cuestionar la corrección tardía de las cédulas.

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En uno de los casos denunciados, Chipana cuestionó que la votación comenzara con una cédula que mostraba dos candidatos, cuando correspondía incluir a tres postulantes, la incorporación del candidato faltante habría ocurrido seis o siete horas después de iniciado el proceso.

En el centro poblado de Salcedo, el exdirigente reportó la presentación de un memorial con más de 400 firmas de ciudadanos que denunciaron su exclusión del padrón, pese a residir durante años en esa jurisdicción.

Los cuestionamientos también alcanzan al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), institución a la que atribuyó responsabilidad por las deficiencias del padrón, los vecinos exigen explicaciones por impedir el sufragio de ciudadanos que aseguran vivir en sus centros poblados.

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Vecinos preparan medidas ante la municipalidad provincial

Chipana cuestionó que la elaboración del padrón electoral no considerara adecuadamente las jurisdicciones territoriales de cada centro poblado, pese a que las municipalidades provinciales, distritales y autoridades locales podían proporcionar información para identificar a los electores correspondientes.

Las denuncias de exclusión también fueron reportadas en Yapura, Capachica y otros centros poblados, donde ciudadanos manifestaron que no encontraron sus nombres en las listas electorales y no pudieron ejercer su derecho al voto durante los comicios.

La movilización del 3 de noviembre buscará que la Municipalidad Provincial de Puno evalúe las irregularidades y atienda el pedido de nulidad, los vecinos afectados acudirán a las 8:00 de la mañana para exigir respuestas y responsabilidades por las deficiencias denunciadas.

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Redacción: Frank Pancca