Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta de flores en Todos los Santos

Vendedores esperan mayor demanda este 2 de noviembre, mientras la Beneficencia refuerza la limpieza, seguridad y servicios para recibir a los visitantes

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 02/11/2026
Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta

Comerciantes del cementerio Laykakota registran menores ventas de flores que en 2025, pese a la afluencia de familias por Todos los Santos en Puno

Foto: JAC

Los comerciantes instalados en el exterior del cementerio de Laykakota, en Puno, reportaron una venta de flores menor a la del año pasado, este domingo 1 de noviembre, pese a la gran afluencia por Todos los Santos.

En los puestos, los vendedores ofrecen flores artificiales, coronas, rositas y floreros, mientras gran cantidad de familias visita los pabellones del camposanto y realiza sus rezos, según se observó durante la transmisión de Televisión Universitaria.

En ese contexto, una comerciante consultada sobre si bajó la venta frente al año pasado respondió que “un poco baja está” y que espera más demanda mañana, cuando más familias visiten a sus difuntos.

Mantenimiento, orden y misas acompañan una jornada de menor venta

Días atrás, la Sociedad de Beneficencia de Puno anunció limpieza, mantenimiento del ornato y pintado de murales en el camposanto para recibir mejor a los familiares, trabajos que se aprecian en varios pabellones.

Por otro lado, el personal de serenazgo vigila el cementerio y evita el ingreso de bebidas alcohólicas, pues se pidió a la población no consumirlas, mientras el servicio de agua potable no registró dificultades hasta la tarde.

Finalmente, para este lunes 2 de noviembre, la Sociedad de Beneficencia programó una misa de 8:00 a 9:00 en el cementerio, donde los familiares pueden anotar en su oficina los nombres de sus seres queridos.

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Jhon Arocutipa

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