Más de 50 distritos de Ayacucho enfrentan estrés hídrico y próxima gestión deberá atender la crisis

Más de 50 distritos de Ayacucho se encuentran en situación de estrés hídrico, un problema que deberá afrontar la próxima gestión regional junto con los posibles efectos del fenómeno El Niño. La nueva administración asumirá funciones en enero de 2027 y tendrá entre sus principales desafíos garantizar la disponibilidad de agua en la región. La preocupación también alcanza a las zonas altoandinas, donde los impactos climáticos requieren atención y medidas preventivas. Aunque las alertas por El Niño suelen concentrarse en la costa, Ayacucho ya enfrenta dificultades relacionadas con el acceso al recurso hídrico.

Transferencia de gestión bajo evaluación

A la emergencia hídrica se suman las deudas pendientes, las limitaciones presupuestales y las acciones que no habrían sido ejecutadas por la actual administración. Estos aspectos deberán revisarse durante el proceso de transferencia para conocer las condiciones en las que se recibirá el Gobierno Regional. La próxima gestión tendrá que definir prioridades y estrategias para atender la crisis del agua y otros problemas regionales. La coordinación entre el gobernador y la vicegobernadora electos será parte de la organización para afrontar estos desafíos.

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