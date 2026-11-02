Más de 50 distritos de Ayacucho enfrentan estrés hídrico y próxima gestión deberá atender la crisis

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 02/11/2026

Más de 50 distritos de Ayacucho se encuentran en situación de estrés hídrico, un problema que deberá afrontar la próxima gestión regional junto con los posibles efectos del fenómeno El…

Más de 50 distritos de Ayacucho se encuentran en situación de estrés hídrico, un problema que deberá afrontar la próxima gestión regional junto con los posibles efectos del fenómeno El Niño. La nueva administración asumirá funciones en enero de 2027 y tendrá entre sus principales desafíos garantizar la disponibilidad de agua en la región. La preocupación también alcanza a las zonas altoandinas, donde los impactos climáticos requieren atención y medidas preventivas. Aunque las alertas por El Niño suelen concentrarse en la costa, Ayacucho ya enfrenta dificultades relacionadas con el acceso al recurso hídrico.

Transferencia de gestión bajo evaluación

A la emergencia hídrica se suman las deudas pendientes, las limitaciones presupuestales y las acciones que no habrían sido ejecutadas por la actual administración. Estos aspectos deberán revisarse durante el proceso de transferencia para conocer las condiciones en las que se recibirá el Gobierno Regional. La próxima gestión tendrá que definir prioridades y estrategias para atender la crisis del agua y otros problemas regionales. La coordinación entre el gobernador y la vicegobernadora electos será parte de la organización para afrontar estos desafíos.

  • Versión resumida, lee la información completa en la edición impresa y la edición digital de Jornada

Lea la nota original aquí o visita el medio Diario Jornada

 

Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú

Recomendado

Puno: entregan terreno para el primer bloque del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón Puno

Puno: entregan terreno para el primer bloque del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón

Yunguyo: resultados de elecciones en centros poblados se conocerían entre la tarde y noche de este lunes Yunguyo

Yunguyo: resultados de elecciones en centros poblados se conocerían entre la tarde y noche de este lunes

Candidato Reynaldo Mallea Quispe denuncia fraude electoral en CP Sales Grande del distrito de Conduriri El Collao

Candidato Reynaldo Mallea Quispe denuncia fraude electoral en CP Sales Grande del distrito de Conduriri

Elecciones en 71 centros poblados de Puno acumulan irregularidades sin explicaciones ni responsables Puno

Elecciones en 71 centros poblados de Puno acumulan irregularidades sin explicaciones ni responsables

Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta de flores en Todos los Santos Puno

Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta de flores en Todos los Santos

Puno: Vecinos del barrio Huajsapata proponen cerrar accesos para frenar el consumo de licor Puno

Puno: Vecinos del barrio Huajsapata proponen cerrar accesos para frenar el consumo de licor

Beneficencia de Puno prohíbe altares en cementerios de Puno por Todos los Santos Puno

Beneficencia de Puno prohíbe altares en cementerios de Puno por Todos los Santos

Cuatro delincuentes roban autopartes de vehículos en urbanización 28 de Julio de Juliaca Juliaca

Cuatro delincuentes roban autopartes de vehículos en urbanización 28 de Julio de Juliaca