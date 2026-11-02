Chofer y pareja de esposos mueren en accidente de camioneta cuando iban a votar en Pangoa, Satipo

Tres pobladores del anexo Los Ángeles de Edén, en el distrito de Mazamari, Satipo, murieron cuando la camioneta en la que viajaban se despistó y terminó entre los matorrales. Se dirigían al centro poblado Naylamp de Sonomoro, en el distrito de San Martín de Pangoa, para participar en las elecciones de autoridades municipales de centros poblados, realizadas este domingo 1 de noviembre.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana, a la altura del paraje Santa Fe Palomar. Los comuneros viajaban en una camioneta Toyota Hilux 4×4 blanca cuando, por una falla en los frenos, el conductor perdió el control. La unidad salió de la carretera y terminó entre los arbustos tras dar dos vueltas de tonel.

El conductor fue identificado como Jaider Rusbel Juscammayta Caisahuana, de 21 años. Su madre, Dora Caisahuana Bravo, quien también viajaba en la camioneta, contó que el joven habría intentado esquivar una motocicleta en una pendiente cuando se produjo la falla en los frenos. El vehículo terminó fuera de la vía y el conductor fue trasladado al hospital de Pangoa, pero llegó sin vida.

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Esposos

Las otras dos víctimas fueron identificadas como Julio César Santos Caja, de 46 años, y Celina Mili Marcos Cabello, de 40. Ambos eran esposos, vivían en Los Ángeles de Edén y tenían seis hijos. Según testigos, viajaban en la tolva de la camioneta.

En total, once personas iban a bordo: siete en la cabina y cuatro en la parte posterior. Algunos sobrevivientes recibieron atención médica en el mismo lugar del accidente por parte del personal de salud que llegó para atender la emergencia.

Pésima carretera

Tras el accidente, pobladores expresaron su preocupación por el mal estado de las carreteras en la selva central. A través de las redes sociales, cuestionaron las condiciones de la vía afirmada por donde transitaba la camioneta y advirtieron que varios tramos se encuentran en pésimo estado, justo cuando se aproxima la temporada de lluvias.

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También reclamaron por la falta de mantenimiento de los caminos rurales y pidieron a las autoridades distritales, provinciales y regionales que atiendan este problema. Entre los cuestionamientos, preguntaron qué pasó con el pool de maquinaria del Gobierno Regional de Junín, que debería realizar trabajos de mantenimiento en estas vías.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

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