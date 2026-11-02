Escasez de flores en San Román por alta demanda de familias que visitan a sus difuntos

La flor de ilusión lidera las ventas a cuatro soles, mientras comerciantes ofrecen tres ramos por S/ 10 ante la escasez de variedades

Pachamama Radio
Pachamama Radio 02/11/2026
Escasez de flores en San Román por alta demanda

Cientos de compradores agotan casi todas las flores en el jirón Nicolás Jarufe de Juliaca ante la alta demanda por Todos los Santos

Foto: Difusión

Cientos de pobladores de Juliaca, provincia de San Román, compraron desde la madrugada de hoy casi todas las flores del jirón Nicolás Jarufe con Ignacio Miranda, para llevarlas a sus difuntos en los cementerios. Una comerciante del lugar reconoció la escasez del producto y afirmó: “Hay poco, pero hay”.

La escasez de flores se registró durante la jornada de hoy en el mencionado jirón, donde los compradores acudieron desde horas de la madrugada para adquirir los productos destinados a las visitas en los camposantos. Una comerciante ofreció claveles, radiolos, astros, exofilias, rosas de Lima y de Cusco e ilusiones a quienes llegaron al lugar.

Las vendedoras ofrecen tres ramos por 10 soles, el ramo de ilusión a cuatro soles y otros arreglos a cinco soles. Estos precios resultan menores a los de los cementerios, según indicó una comerciante del jirón, quien precisó que los ramos y arreglos florales se ofrecen a los compradores que buscan economizar durante la jornada.

Los compradores llevan sobre todo radiolos e ilusiones. La flor de ilusión es la más solicitada este año, según una vendedora, porque los pobladores la adquieren para armar sus propios ramos y ahorrar en la compra, ante la escasez de otras variedades en el mercado local.

Los vendedores de los cementerios suelen elevar el precio de las flores entre cinco y 10%, y en el jirón algunos ramos ya se ofrecen a cinco soles. Las vendedoras del jirón atenderán hasta el mediodía y luego se retirarán del lugar, mientras los comerciantes de los cementerios subirán sus precios durante la jornada, según se prevé.

La alta demanda de flores se concentró en el jirón Nicolás Jarufe con Ignacio Miranda, donde cientos de pobladores adquirieron los productos desde la madrugada. Los ramos de ilusión a cuatro soles y los arreglos a cinco soles representaron las opciones más solicitadas por los compradores que acudieron al lugar antes del mediodía.

Redacción: Rony Cuyo
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