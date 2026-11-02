Resaca de Halloween deja más de treinta jóvenes ebrios durmiendo en calles de Juliaca

Agentes de Serenazgo Municipal auxiliaron a más de una treintena de jóvenes en excesivo estado de ebriedad que dormían en veredas y pistas de Juliaca (San Román) tras la celebración de Halloween. El personal verificó el estado de los intervenidos y los puso a buen recaudo durante la madrugada del domingo.

Las escenas se registraron en distintos sectores de la ciudad, donde los llamados «caiditos de Halloween» quedaron expuestos en espacios públicos. Algunos fueron hallados tendidos en plena vía pública, incluso en el centro de la ciudad, sin poder recuperarse por sus propios medios tras una noche de celebración prolongada.

Entre las zonas de intervención figuraron el jirón Unión, la plaza Bolognesi, la plaza de Armas, los jirones Jáuregui y Junín, el pasaje Santa Elisa y las periferias. Los agentes concentraron el operativo en sectores donde existen discotecas y otros espacios de diversión nocturna, según el reporte municipal difundido por Serenazgo.

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El caso más grave ocurrió en el sector de Mucra, en la vía carrozable y auxiliar Maravillas Caminaca. Una joven de aproximadamente 25 años fue encontrada en cúbito ventral con signos de hipotermia, presuntamente abandonada por una mototaxi en horas de la madrugada, junto a una cartera negra que sería de su propiedad.

Los intervenidos, mujeres y varones de edades entre 18 y 40 años, fueron hallados en la plaza Bolognesi, las urbanizaciones Santa Rosa, el parque del Músico, la avenida Tacna y las inmediaciones del jirón Bracesco. Algunos jóvenes fueron reanimados por los serenos en el lugar, mientras otros requirieron traslado de emergencia al centro de salud más cercano.

El operativo se extendió por diversas arterias de la ciudad y permitió la recuperación de los jóvenes que permanecían dormidos en la vía pública. Los agentes municipales derivaron a los trasladados al centro de salud y llevaron a otros a sus domicilios, según la información proporcionada por Serenazgo sobre las acciones de auxilio.

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Las autoridades locales atendieron las emergencias registradas durante la mañana siguiente a la festividad. La celebración de Halloween en la provincia de San Román tuvo consecuencias de exposición al peligro para los jóvenes encontrados en la vía pública, quienes necesitaron asistencia para evitar condiciones de riesgo.