Arequipa: sujetos con cascos y armas de fuego atacan penal de Socabaya con explosivos

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 02/11/2026

La tranquilidad de la mañana dominical se vio interrumpida en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya, tras la detonación de un artefacto explosivo.…

La tranquilidad de la mañana dominical se vio interrumpida en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya, tras la detonación de un artefacto explosivo. El saldo del atentado fue de dos personas lesionadas y una inmediata alteración en las medidas de seguridad del recinto.

El estallido, registrado a las 11:24 horas del 1 de noviembre, tuvo como blanco directo la garita de control de ingreso. Según las primeras hipótesis difundidas, dos individuos a bordo de un vehículo y portando cascos y armas de fuego se aproximaron al puesto de vigilancia. Tras amenazar al personal de turno, procedieron a arrojar el dispositivo, el cual detonó a escasos metros de la caseta antes de que los atacantes se dieran a la fuga.

Consecuencias inmediatas y respuesta institucional

Producto de la onda expansiva, un agente penitenciario que cumplía labores de servicio y una ciudadana que había acudido al centro de reclusión para realizar una visita resultaron heridos. Ambos fueron evacuados de urgencia a diferentes centros de salud de la ciudad para recibir la atención médica correspondiente.

Frente a esta situación, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) activó sus protocolos de emergencia. El director regional de la entidad se constituyó de inmediato en el penal para supervisar las acciones de control operativo. Como medida preventiva, se ordenó la suspensión temporal de todas las visitas y se dispuso el refuerzo de la seguridad en la zona de ingreso con la incorporación de cuatro agentes adicionales.

Investigación y esclarecimiento de los hechos

Las autoridades han iniciado las diligencias para identificar y capturar a los responsables de este ataque. La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó personal especializado en la zona, no solo para las pesquisas, sino también para descartar la presencia de un segundo artefacto explosivo en los alrededores del establecimiento.

El INPE confirmó que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la PNP lo sucedido, brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones. Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de mantener las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de su personal, de los visitantes y de la población penal en Arequipa.

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