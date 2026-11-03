Puno: Lancheros del puerto muelle reportan baja afluencia turística pese a aniversario de Puno

El puerto muelle de Puno registra una baja afluencia de turistas durante estos días, pese a los feriados y aniversario de la provincia de Puno, según sostuvo, el lanchero, José Lujano, en la zona de embarque hacia las islas del lago Titicaca.

Lujano, explicó que solo salen entre cinco y siete embarcaciones al día, un número muy reducido frente a las 200 que operan en el muelle, pues las agencias captan pasajeros desde fuera y mantienen sus salidas diarias.

“Esperamos que el día de Puno aumente la presencia de turistas, porque el cuatro y el cinco de repente suben, pero ahora el turismo está muy bajo”, afirmó el lanchero en entrevista con Pachamama Radio.

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Aumento del pasaje, combustible y abandono del muelle

Pese al incremento de cinco soles en el pasaje, el lanchero señaló que los ingresos diarios ya no alcanzan para cubrir el combustible, debido al reducido número de pasajeros. Además, sostuvo que, a diferencia de las agencias, los lancheros dependen de las ganancias que obtienen cada día.

Esta situación se agrava, según el lanchero, porque las autoridades no se preocupan por el turismo ni por el transporte, y el muelle luce abandonado, con el agua secándose, sin acciones frente al posible fenómeno de El Niño.

El lanchero advirtió que la falta de limpieza del agua y de mantenimiento de la zona no solo afecta las condiciones en las que se brinda el servicio turístico, sino que también proyecta una mala imagen ante los visitantes nacionales y extranjeros, quienes llegan esperando encontrar un espacio limpio y adecuado para disfrutar del atractivo.

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Finalmente, invitó a la población puneña y a visitantes de otros departamentos a conocer las islas de los Uros y el lago Titicaca, destacando su riqueza cultural, paisajística y turística, así como la importancia de promover el turismo en esta zona.