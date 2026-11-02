Gobernador arremete contra opositores y admite brechas económicas para nuevo hospital

El gobernador arremetió contra sus críticos por la demolición del antiguo hospital, mientras persisten dudas sobre el financiamiento y la ejecución de la obra

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 02/11/2026
Gobernador arremete contra opositores

Richard Hancco desafió al Congreso y reconoció una brecha de S/ 20 millones para la primera etapa del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno

Foto: JAC

Fiel a su estilo, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, afirmó que lanzó documentos en la cara de quienes lo citaron al Congreso. Además, arremetió contra sus opositores, quienes cuestionaron su gestión por el inicio de la demolición del antiguo hospital Manuel Núñez Butrón, mientras reconocía una brecha presupuestal de 20 millones de soles.

Según su versión, sus opositores, entre ellos el excongresista Carlos Zeballos, habrían obstaculizado las gestiones para la construcción de la obra. Incluso, los calificó de «enemigos de la salud», en un evidente tono de molestia y falta de autocrítica.

“Nos han citado al Congreso, mira, los hemos tirado en su cara, sus documentos, porque yo no dependo del Congreso”, declaró Richard Hancco, al referirse al congresista Carlos Zeballos. El gobernador regional mostró una postura desafiante frente a los cuestionamientos y dejó en evidencia su enfrentamiento con quienes fiscalizan su gestión.

Ataques a la prensa, terreno cuestionado y fondos pendientes

Sin embargo, el propio Hancco admitió muchos traspiés en el proyecto, reconoció que PRONIS dijo que el terreno no funcionaba y que el año pasado hubo inundación, pero insistió: “seguimos tercos”, sin precisar cuáles críticas eran falsas.

La confrontación ocurre con 18 millones asignados este año, 30 millones para 2027 y 20 millones más pendientes para la primera etapa, además de un contratista principal por convocar, frente a una inversión superior a 1200 millones.

En tanto, el gobernador regional intenta defender el proyecto responsabilizando a sus críticos, pero deja varias interrogantes sobre la planificación, el financiamiento y los retrasos de una obra largamente esperada por la población puneña. A menos de dos meses de dejar el cargo, el principal desafío será garantizar que el nuevo hospital no se convierta en otra promesa inconclusa para Puno.

Etiquetas:
Jhon Arocutipa

Recomendado

Vecinos del centro poblado de Salcedo convocan a protestas y exigen nulidad de elecciones Puno

Vecinos del centro poblado de Salcedo convocan a protestas y exigen nulidad de elecciones

Escasez de flores en San Román por alta demanda de familias que visitan a sus difuntos San Román

Escasez de flores en San Román por alta demanda de familias que visitan a sus difuntos

Puno: entregan terreno para el primer bloque del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón Puno

Puno: entregan terreno para el primer bloque del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón

Yunguyo: resultados de elecciones en centros poblados se conocerían entre la tarde y noche de este lunes Yunguyo

Yunguyo: resultados de elecciones en centros poblados se conocerían entre la tarde y noche de este lunes

Candidato Reynaldo Mallea Quispe denuncia fraude electoral en CP Sales Grande del distrito de Conduriri El Collao

Candidato Reynaldo Mallea Quispe denuncia fraude electoral en CP Sales Grande del distrito de Conduriri

Elecciones en 71 centros poblados de Puno acumulan irregularidades sin explicaciones ni responsables Puno

Elecciones en 71 centros poblados de Puno acumulan irregularidades sin explicaciones ni responsables

Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta de flores en Todos los Santos Puno

Comerciantes del mercado Laykakota reportan menor venta de flores en Todos los Santos

Puno: Vecinos del barrio Huajsapata proponen cerrar accesos para frenar el consumo de licor Puno

Puno: Vecinos del barrio Huajsapata proponen cerrar accesos para frenar el consumo de licor