Hallan cadáver de varón en medio del rio en el distrito de Coasa

En medio de las aguas de un río y bajo la fuerza de la corriente, un cuerpo sin vida fue hallado en el sector Chuini Coasa, en la zona limítrofe entre los distritos de Limbani y Coasa, provincia de Carabaya, luego de que pobladores que transitaban por el lugar alertaran sobre la presencia del cadáver.
El cuerpo corresponde a una persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, que fue observado en medio del cauce del río, aparentemente desnudo y expuesto a la fuerte corriente, situación que generó preocupación entre los pobladores que dieron aviso a las autoridades.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias en las que habría perdido la vida, por lo que el hallazgo mantiene en incertidumbre a los habitantes de esta zona, quienes esperan la llegada de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.
Tras la alerta de los pobladores, se espera la presencia de efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público en el sector Chuini Coasa, a fin de iniciar las diligencias correspondientes y verificar las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.
La intervención de las autoridades será necesaria para realizar el levantamiento del cadáver y determinar si el hombre murió por causas naturales, un accidente u otras circunstancias, mientras su identidad continúa sin ser establecida oficialmente.
El hallazgo ocurrido en la zona limítrofe entre Limbani y Coasa genera preocupación en los pobladores, debido a que este tipo de hallazgos de cadáveres se registraría de manera frecuente, muy a aparte de los constantes accidentes de tránsito.