Hallan cadáver de varón en medio del rio en el distrito de Coasa

En medio de las aguas de un río y bajo la fuerza de la corriente, un cuerpo sin vida fue hallado en el sector Chuini Coasa, en la zona limítrofe entre los distritos de Limbani y Coasa, provincia de Carabaya, luego de que pobladores que transitaban por el lugar alertaran sobre la presencia del cadáver.

El cuerpo corresponde a una persona de sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, que fue observado en medio del cauce del río, aparentemente desnudo y expuesto a la fuerte corriente, situación que generó preocupación entre los pobladores que dieron aviso a las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias en las que habría perdido la vida, por lo que el hallazgo mantiene en incertidumbre a los habitantes de esta zona, quienes esperan la llegada de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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Tras la alerta de los pobladores, se espera la presencia de efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público en el sector Chuini Coasa, a fin de iniciar las diligencias correspondientes y verificar las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo.

La intervención de las autoridades será necesaria para realizar el levantamiento del cadáver y determinar si el hombre murió por causas naturales, un accidente u otras circunstancias, mientras su identidad continúa sin ser establecida oficialmente.

El hallazgo ocurrido en la zona limítrofe entre Limbani y Coasa genera preocupación en los pobladores, debido a que este tipo de hallazgos de cadáveres se registraría de manera frecuente, muy a aparte de los constantes accidentes de tránsito.

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