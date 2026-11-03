Puno: Ciudadanos piden a la Beneficencia mejorar iluminación y seguridad en el cementerio Laykakota

El cementerio Laykakota recibió este 2 de noviembre a visitantes por el Día de Todos los Santos, donde los ciudadanos reconocieron mejoras en el agua, pero reclamaron más iluminación, seguridad y mantenimiento a la sociedad de Beneficencia de Puno, informó Pachamama Radio.
El camposanto lució prácticamente repleto, con la avenida principal restringida, mientras los visitantes destacaron la mejora del servicio de agua, aunque señalaron que persisten el desorden y la falta de mantenimiento en el recinto.
Carlos Alejo, visitante advirtió: “Falta mejorar la iluminación, no hay luz en la noche”, y subrayó que, por la cantidad de fallecidos enterrados, es importante mejorar el mantenimiento de todo el cementerio.
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Reclamos por seguridad, costos y atención a la Beneficencia
Meses atrás, se registró un robo de lápidas en el mismo cementerio, un hecho que, según los ciudadanos, la Beneficencia aún no resuelve ya que no se habría mejora la seguridad al interior del cementerio.
Además, los ciudadanos cuestionaron el costo de cada nicho, y afirmaron que, cuando presentan un reclamo, no son atendidos, pues la atención, según dijeron, no es buena debido a los cambios constantes.
Finalmente, los visitantes recomendaron a la Sociedad de Beneficencia de Puno mejorar los servicios, la seguridad en los nichos y el acceso, para que los recursos recaudados no sirvan solo para cobrar, sino para resolver estos problemas.
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