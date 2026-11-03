Puno: Artesanas del Puerto Muelle reportan ventas bajas y piden a autoridades apoyo y publicidad

Las artesanas del Puerto Muelle de Puno reportan ventas bajas durante estos días pese a feriados y el aniversario de Puno, según declaró Dina Mendoza, artesana de la primera fila de la avenida Titicaca, quien además señaló la ausencia casi total de turistas en la zona.
Muchos puestos permanecen cerrados, debido a las bajas ventas que se vienen registrando en los últimos días. Esta situación refleja la preocupación de los comerciantes, quienes optaron por no abrir sus negocios ante la escasa presencia de compradores y la falta de movimiento comercial.
“Las ventas no han aumentado, está vacío y de repente falta publicidad y propaganda, porque de año en año la venta baja”, declaró la artesana a Pachamama Radio.
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Menos ventas y poco respaldo
Cada 5 de noviembre, Manco Cápac y Mama Ocllo solían salir por esta zona y atraer visitantes, pero este año no lo harán, hecho que, según la comerciante, también perjudica las ventas del sector.
La artesana lamentó que muchas veces las autoridades se ocupan en otras labores y se acercan solo en campaña, por lo que los artesanos se sienten olvidados, y pidió mayor atención para el sector.
Pese a ello, mantiene la esperanza de que las ventas aumenten por el aniversario de Puno, y ofrece balsitas, alpaquitas, llaveros, toritos de Pucará, tejidos, ponchos y otros objetos hechos a mano desde un nuevo sol.
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