Más de 2 mil firmas respaldan pedido de nulidad de elecciones en el C.P. de Salcedo por presuntas irregularidades en el padrón electoral

Los manifestantes cuestionan la inclusión de personas ajenas a Salcedo y exigen revisar el padrón electoral, las actas y las planillas de votación

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 03/11/2026
Más de 2 mil firmas respaldan pedido de nulidad de elecciones

Vecinos de Salcedo exigen anular elecciones de centros poblados tras excluir a 270 residentes del padrón y presentan memorial con 2,400 firmas en Puno

Foto: CPR

Vecinos del centro poblado de Salcedo protestaron la mañana de este martes frente a la Municipalidad Provincial de Puno para exigir la nulidad de las elecciones de autoridades de centros poblados realizadas el último domingo, debido a presuntas irregularidades en el padrón electoral. Los pobladores denunciaron que alrededor de 270 residentes no pudieron emitir su voto porque no figuraban en la lista de electores, pese a domiciliar en esta jurisdicción.

Durante la protesta, los vecinos presentaron un memorial colectivo acompañado de aproximadamente 2,400 firmas, mediante el cual exigen explicaciones sobre la elaboración y actualización del padrón electoral. Cuestionaron que se haya excluido a residentes del propio centro poblado y, presuntamente, incorporado a personas de otros sectores de la ciudad de Puno.

Uno de los representantes de los pobladores señaló que la Municipalidad Provincial de Puno encargó a la municipalidad del centro poblado de Salcedo la actualización del padrón; sin embargo, cuestionó que este trabajo no habría considerado a todos los residentes que domicilian en la jurisdicción y cumplen con sus obligaciones tributarias.

Como sustento de sus observaciones, mostró registros con direcciones que, según manifestó, no corresponderían a sectores reconocidos de Salcedo o consignarían referencias domiciliarias generales. Por ello, solicitaron acceder al padrón utilizado durante los comicios y a las planillas de votación con las firmas y huellas dactilares de los electores, a fin de contrastar la información con el RENIEC.

Asimismo, cuestionaron que el material electoral habría llegado tardíamente, que los padrones utilizados no contaban con fotografías y que los miembros de algunas mesas de sufragio habrían pertenecido a un mismo grupo político. Los manifestantes consideran que estas situaciones deben ser investigadas y exigen que se convoque a nuevas elecciones con un padrón debidamente actualizado.

El memorial fue presentado ante la Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, a cargo de Cristian Jiwsel Chile Cariapaza, a quien los vecinos exigen explicaciones sobre las observaciones formuladas y una respuesta a sus reclamos.

Los pobladores advirtieron que no permitirán que personas que no residen en Salcedo intervengan en la elección de sus autoridades y demandaron que se garantice la participación de los verdaderos residentes del centro poblado en un nuevo proceso electoral.

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