Más de 2 mil firmas respaldan pedido de nulidad de elecciones en el C.P. de Salcedo por presuntas irregularidades en el padrón electoral

Vecinos del centro poblado de Salcedo protestaron la mañana de este martes frente a la Municipalidad Provincial de Puno para exigir la nulidad de las elecciones de autoridades de centros poblados realizadas el último domingo, debido a presuntas irregularidades en el padrón electoral. Los pobladores denunciaron que alrededor de 270 residentes no pudieron emitir su voto porque no figuraban en la lista de electores, pese a domiciliar en esta jurisdicción.

Durante la protesta, los vecinos presentaron un memorial colectivo acompañado de aproximadamente 2,400 firmas, mediante el cual exigen explicaciones sobre la elaboración y actualización del padrón electoral. Cuestionaron que se haya excluido a residentes del propio centro poblado y, presuntamente, incorporado a personas de otros sectores de la ciudad de Puno.

Uno de los representantes de los pobladores señaló que la Municipalidad Provincial de Puno encargó a la municipalidad del centro poblado de Salcedo la actualización del padrón; sin embargo, cuestionó que este trabajo no habría considerado a todos los residentes que domicilian en la jurisdicción y cumplen con sus obligaciones tributarias.

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Como sustento de sus observaciones, mostró registros con direcciones que, según manifestó, no corresponderían a sectores reconocidos de Salcedo o consignarían referencias domiciliarias generales. Por ello, solicitaron acceder al padrón utilizado durante los comicios y a las planillas de votación con las firmas y huellas dactilares de los electores, a fin de contrastar la información con el RENIEC.

Asimismo, cuestionaron que el material electoral habría llegado tardíamente, que los padrones utilizados no contaban con fotografías y que los miembros de algunas mesas de sufragio habrían pertenecido a un mismo grupo político. Los manifestantes consideran que estas situaciones deben ser investigadas y exigen que se convoque a nuevas elecciones con un padrón debidamente actualizado.

El memorial fue presentado ante la Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, a cargo de Cristian Jiwsel Chile Cariapaza, a quien los vecinos exigen explicaciones sobre las observaciones formuladas y una respuesta a sus reclamos.

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Los pobladores advirtieron que no permitirán que personas que no residen en Salcedo intervengan en la elección de sus autoridades y demandaron que se garantice la participación de los verdaderos residentes del centro poblado en un nuevo proceso electoral.