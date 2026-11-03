Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional de 72 horas por diésel

Martín Ojeda cuestiona que el subsidio estatal sea insuficiente y exige presupuesto para atender las demandas del sector y combatir la informalidad

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 03/11/2026
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional

Transportistas de carga anuncian paro nacional del 16 al 18 de noviembre por alza del diésel y falta de respuestas del Gobierno, con 20 mil conductores

Foto: IGIA

El representante de la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, Martín Ojeda, confirmó un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre. La medida se origina por el incremento del precio del diésel y la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas. Cerca de 20 mil conductores respaldarían la protesta en el país.

La convocatoria cuenta con el apoyo de las bases de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana. Ojeda estimó que alrededor de 20 mil conductores de camiones y otras unidades respaldarán la medida. El dirigente cuestionó que el subsidio anunciado por el Ejecutivo no compense el impacto del encarecimiento de los combustibles.

El sector necesita una solución presupuestal concreta, sostuvo el representante gremial. “El Estado está haciendo oídos sordos”, manifestó Ojeda. Agregó que la subida indiscriminada del precio del combustible responde a un tema internacional, pero el subsidio mencionado por el Gobierno actual no alcanza para nadie.

El dirigente incluyó entre los reclamos la aplicación de la ley del observatorio del transporte terrestre. Esta norma busca enfrentar el avance de la informalidad en el servicio de carga. Ojeda enfatizó que no existe partida presupuestal para atender las demandas del sector.

La protesta está prevista para los días 16, 17 y 18 de noviembre, según confirmó el representante de la Coordinadora Gremial. La medida de fuerza involucra a transportistas de carga pesada a nivel nacional. El anuncio se realizó el 3 de noviembre de 2026.

Ojeda sostuvo que el subsidio anunciado por el Ejecutivo no compensa el impacto del encarecimiento de los combustibles. El sector requiere una solución presupuestal concreta para atender sus demandas. La paralización nacional de tres días afectará el transporte de carga en el país.

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