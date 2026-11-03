FENATE Perú anuncia paro nacional preventivo para el 12 de noviembre contra el Gobierno de Keiko Fujimori

El dirigente estima que entre el 90 % y 95 % de maestros de Puno acatarán la protesta por demandas laborales y rechazo a evaluaciones punitivas

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 03/11/2026
Lucio Callo Callata

FENATE Perú convoca paro nacional para el 12 de noviembre contra políticas educativas, evaluaciones docentes y falta de mejoras salariales, informó Lucio Callo

Foto: IRCS

El magisterio afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE Perú) anunció la convocatoria a un paro nacional preventivo para el próximo 12 de noviembre, en rechazo a las políticas del Gobierno de Keiko Fujimori en el sector Educación. El dirigente Lucio Callo Callata sostuvo que el Ejecutivo estaría desatendiendo las demandas del magisterio y cuestionó el presupuesto previsto para el próximo año, así como la implementación de las evaluaciones de desempeño docente.

El dirigente manifestó que existe preocupación por la falta de incrementos salariales y el presupuesto destinado al pago de la deuda social. Asimismo, expresó su rechazo a las evaluaciones de desempeño laboral, al considerar que tendrían un carácter punitivo y podrían utilizarse como mecanismo para retirar a los docentes de sus puestos de trabajo.

Al ser consultado sobre la resistencia de los maestros a ser evaluados, Callo Callata negó que el magisterio se oponga a estos procesos. Explicó que los docentes ya son sometidos a evaluaciones para ingresar a la carrera pública magisterial, acceder a nombramientos, contratos y ascensos de escala; sin embargo, cuestionó que el nuevo mecanismo tenga un enfoque sancionador.

En ese sentido, señaló que su organización plantea una evaluación integral que considere los conocimientos pedagógicos, el desempeño en el aula y el cumplimiento de las funciones docentes. Añadió que también deben evaluarse las condiciones de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas, al sostener que numerosos colegios del país requieren nuevas instalaciones, laboratorios, bibliotecas y aulas virtuales.

Respecto a los docentes que desaprueben reiteradamente las evaluaciones, el dirigente consideró que podrían establecerse restricciones para los ascensos u otras medidas, pero rechazó que ello implique el despido y la pérdida de beneficios laborales, especialmente en el caso de maestros que acumulan entre 20 y 30 años de servicio.

Sobre la participación de los maestros de Puno en la jornada de protesta, estimó que entre el 90 % y 95 % del magisterio suele acatar las convocatorias de paro y huelga, porcentaje que espera se repita el próximo 12 de noviembre.

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