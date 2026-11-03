FENATE Perú anuncia paro nacional preventivo para el 12 de noviembre contra el Gobierno de Keiko Fujimori

El magisterio afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE Perú) anunció la convocatoria a un paro nacional preventivo para el próximo 12 de noviembre, en rechazo a las políticas del Gobierno de Keiko Fujimori en el sector Educación. El dirigente Lucio Callo Callata sostuvo que el Ejecutivo estaría desatendiendo las demandas del magisterio y cuestionó el presupuesto previsto para el próximo año, así como la implementación de las evaluaciones de desempeño docente.

El dirigente manifestó que existe preocupación por la falta de incrementos salariales y el presupuesto destinado al pago de la deuda social. Asimismo, expresó su rechazo a las evaluaciones de desempeño laboral, al considerar que tendrían un carácter punitivo y podrían utilizarse como mecanismo para retirar a los docentes de sus puestos de trabajo.

Al ser consultado sobre la resistencia de los maestros a ser evaluados, Callo Callata negó que el magisterio se oponga a estos procesos. Explicó que los docentes ya son sometidos a evaluaciones para ingresar a la carrera pública magisterial, acceder a nombramientos, contratos y ascensos de escala; sin embargo, cuestionó que el nuevo mecanismo tenga un enfoque sancionador.

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En ese sentido, señaló que su organización plantea una evaluación integral que considere los conocimientos pedagógicos, el desempeño en el aula y el cumplimiento de las funciones docentes. Añadió que también deben evaluarse las condiciones de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas, al sostener que numerosos colegios del país requieren nuevas instalaciones, laboratorios, bibliotecas y aulas virtuales.

Respecto a los docentes que desaprueben reiteradamente las evaluaciones, el dirigente consideró que podrían establecerse restricciones para los ascensos u otras medidas, pero rechazó que ello implique el despido y la pérdida de beneficios laborales, especialmente en el caso de maestros que acumulan entre 20 y 30 años de servicio.

Sobre la participación de los maestros de Puno en la jornada de protesta, estimó que entre el 90 % y 95 % del magisterio suele acatar las convocatorias de paro y huelga, porcentaje que espera se repita el próximo 12 de noviembre.

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