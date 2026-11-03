Gerente de la Beneficencia de San Román evalúa celebraciones de Todos los Santos y reporta falta de apoyo de instituciones

La gerente de la Sociedad de Beneficencia de San Román, Juana Jesús Pilco Escobedo, realizó un balance de las celebraciones de Todos los Santos en los cuatro cementerios que administra la institución en Juliaca. Informó que las jornadas se desarrollaron sin incidentes, pese a la importante afluencia de visitantes; sin embargo, reconoció que algunas instituciones no cumplieron con los compromisos de apoyo establecidos en las reuniones multisectoriales.

La funcionaria señaló que la Policía de Tránsito debía disponer de 40 efectivos para las acciones de control durante estas fechas, pero no cumplió con la cantidad comprometida. Asimismo, indicó que la Policía Municipal tampoco brindó el apoyo previsto en cuanto a personal y tiempo de permanencia.

Pese a estas dificultades, Pilco Escobedo sostuvo que la Beneficencia desplegó aproximadamente 75 trabajadores, además de personal de seguridad privada, para atender las necesidades de los cementerios y realizar labores de supervisión. También destacó que se garantizó el abastecimiento de agua, la distribución de contenedores para residuos sólidos y el control de las actividades dentro de los camposantos.

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En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, manifestó que se logró mantener el control durante las celebraciones, permitiendo únicamente un consumo mínimo y moderado, de acuerdo con las costumbres de la población. Añadió que los cementerios cerraron entre las 5:00 y 5:30 de la tarde, sin que se registraran incidentes ni reclamos de los visitantes.

Tras este balance, la gerente informó que se inició la jornada de limpieza en los cuatro cementerios, utilizando volquetes, un cargador frontal y personal de la institución. Precisó que en el cementerio La Capilla ya se habían retirado cuatro volquetadas de residuos y que los trabajos continuaban para completar el recojo de basura acumulada durante las visitas.

Finalmente, indicó que estas labores se realizan con recursos propios de la Sociedad de Beneficencia de San Román, con la participación de aproximadamente 75 trabajadores, como parte del mantenimiento posterior a las celebraciones de Todos los Santos.

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