Solo más promesas: Hancco reconoce que el Hospital Materno Infantil de Juliaca no inició ejecución en cuatro años

El proyecto sigue en convocatoria bajo diseño y construcción, mientras el reforzamiento estructural reemplazará la demolición y la población continúa esperando la obra

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 03/11/2026
Richard Hancco Soncco

Richard Hancco reconoce que el Hospital Materno Infantil de Juliaca no inició obras en cuatro años y estima comenzar la ejecución física en cinco o seis meses

Foto: Pachamama Radio

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, reconoció que el Hospital Materno Infantil de Juliaca no logró iniciar su ejecución física durante los cuatro años de su gestión. En declaraciones a la prensa, el mandatario regional atribuyó el retraso a dificultades técnicas, renuncias de equipos profesionales y observaciones estructurales, sin precisar responsabilidades directas por la obra pendiente.

Hancco señaló que el proyecto permanece en proceso de convocatoria bajo la modalidad de diseño y construcción. Según explicó, esta alternativa permitirá que la misma empresa elabore el expediente técnico y evite nuevas consultas técnicas, aunque no detalló plazos concretos para la adjudicación ni el presupuesto asignado.

Uno de los principales obstáculos fue la situación de la infraestructura existente, debido a las observaciones formuladas por la Contraloría en mayo de 2022. El gobernador agregó que tres equipos profesionales renunciaron a asumir la responsabilidad del proyecto por las dificultades técnicas y los problemas ante la Fiscalía y la Contraloría.

El mandatario precisó que la demolición de la infraestructura ya no está contemplada. Manifestó que existe un informe de conveniencia que considera el reforzamiento estructural recomendado por especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería, por lo que la empresa encargada deberá definir las características técnicas del reforzamiento.

Respecto al inicio de los trabajos físicos, Hancco estimó que podrían comenzar dentro de cinco o seis meses, debido a que primero se deberá elaborar el expediente técnico y atender las consultas de la empresa ejecutora. La población de Juliaca esperó la obra durante toda la gestión regional sin que se concrete la ejecución física.

“He trabajado más que otras gestiones regionales en la región, he dejado muy buenos proyectos”, manifestó el gobernador ante las críticas por la obra pendiente. Añadió que se promueve el proyecto de gas de Candamo y que entregará el Hospital Materno Infantil encaminado, pese a que la ejecución física continuará pendiente al término de su mandato.

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