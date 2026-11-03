Arequipa: productos de canasta básica se incrementan tras registrarse inflación de 5,09%

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Red de Medios Regionales del Perú 03/11/2026

Arequipa registró una variación mensual de precios de 0,64% durante octubre, ubicándose entre las ciudades con mayor incremento del costo de vida en el país. De acuerdo con el último…

Arequipa registró una variación mensual de precios de 0,64% durante octubre, ubicándose entre las ciudades con mayor incremento del costo de vida en el país. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para noviembre, la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 5,59%. Mientras que la variación anual llegó a 5,09%, cifra superior al promedio nacional de 4,83%.

Según el reporte, Arequipa fue la séptima ciudad con mayor incremento mensual de precios durante octubre. Colocándose por detrás de Huancavelica, Cerro de Pasco, Puerto Maldonado, Puno, Huaraz e Ica. El resultado refleja el impacto de las alzas registradas en rubros clave para la economía familiar, especialmente alimentos, transporte, gas y electricidad.

Alimentos impulsan el aumento de precios

El INEI identificó al grupo de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas como el principal factor detrás del incremento de precios registrado durante octubre. A nivel nacional, este rubro aumentó 1,49%, impulsado por el encarecimiento de verduras, tubérculos y productos hidrobiológicos.

Entre los productos que registraron las mayores alzas figuran el choclo, cuyo precio aumentó 38,4%; la zanahoria con 21%. La alverja verde con 20,7%; el olluco con 12,8%; la papa color con 11,3%; la papa amarilla con 10,9% y la cebolla con 10,9%. También se reportaron incrementos en frutas como la palta, la mandarina y el limón.

Los productos hidrobiológicos también registraron importantes aumentos de precio. El bonito subió 22,9%, mientras que la lisa aumentó 8,9%. Asimismo, la caballa registró un alza de 6,5% y el jurel de 3,4%. Según el INEI, estas variaciones responden a una menor oferta en los mercados. La entidad señala que las condiciones climáticas adversas y los efectos del Fenómeno El Niño Costero afectaron la producción agrícola y pesquera.

Durante un recorrido por la feria Altiplano, ubicada en el distrito de Miraflores, comerciantes reportaron incrementos en varios productos de la canasta básica. El limón se comercializa actualmente a S/ 6 el kilogramo, cuando semanas atrás se vendía alrededor de S/ 5, y vendedores advirtieron que su precio podría seguir aumentando. La cebolla también registró un alza al pasar de S/ 2,50 a S/ 3,50 por kilogramo. En tanto, la alverja verde alcanzó los S/ 8 por kilogramo, cuando anteriormente se vendía entre S/ 4 y S/ 5, mientras que el tomate se comercializa entre S/ 4 y S/ 5, dependiendo de la calidad del producto y del puesto de venta.

¿Cuánto cuestan los combustibles y el gas en Arequipa?

Los precios de los combustibles continúan siendo elevados en Arequipa. Según la plataforma Facilito, la gasolina regular se vende desde S/ 20,35 por galón en el grifo Petrolcenter de Semi Rural Pachacútec, en Cerro Colorado. En otros establecimientos, como el grifo San Francisco de la Av. Jesús, en Paucarpata, alcanza los S/ 21,18, mientras que en el grifo Pietra, ubicado en José Luis Bustamante y Rivero, llega a S/ 21,47 por galón.

La gasolina premium registra precios aún mayores. En Cerro Colorado, los grifos Petrolcenter y Gamarra comercializan este combustible a S/ 21,70 por galón. En Mariano Melgar, el grifo Gresval de la avenida Prolongación Mariscal Castilla lo ofrece a S/ 22,67. Por su parte, el diésel DB5 S-50 registra precios desde S/ 24,55 en el grifo JHP, ubicado en la vía a Yura. En estaciones de servicio de Mariano Melgar, este combustible alcanza los S/ 24,99 por galón.

La situación también se refleja en el GLP y el gas doméstico. El GLP automotor se comercializa desde S/ 8 por galón en el grifo Gamarra de Cerro Colorado y supera los S/ 8,30 en establecimientos del Cercado, Miraflores y Mariano Melgar. En tanto, el balón de gas de 10 kilogramos se vende desde S/ 48 en un local de Pecsagas en Hunter, mientras que en Paucarpata alcanza los S/ 52 y en Cayma llega hasta los S/ 54.

¿Por qué subieron los precios en Arequipa?

De acuerdo con el INEI, el incremento registrado durante octubre respondió a una combinación de factores climáticos y presiones externas sobre los costos de producción y transporte. Los productos que experimentaron mayores alzas son el choclo, la arveja verde, la zanahoria, la cebolla, diversas variedades de papa, el olluco, la palta, la mandarina y el azúcar rubia. Todos ellos se vieron afectados por restricciones en la oferta y dificultades en el abastecimiento de los mercados.

El organismo estadístico señala que los efectos del Fenómeno El Niño Costero impactaron negativamente en la producción agrícola. Sumado a ello la disponibilidad de especies hidrobiológicas como el bonito y el jurel. Además, se sumó el incremento de las cotizaciones internacionales de los combustibles, que elevó los costos de transporte y distribución de mercancías, trasladándose finalmente a los precios que pagan los consumidores.

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