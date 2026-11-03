Ordenanza de transporte público de Puno ya figura en portal municipal, pero aún falta su publicación oficial en El Peruano

La Ordenanza Municipal N.° 106-2026, que regula el servicio de transporte público urbano de pasajeros en Puno, ya figura en el portal institucional de la Municipalidad Provincial; sin embargo, todavía está pendiente su publicación en el diario oficial El Peruano. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Transportes y regidora de la comuna puneña, María Vianney Rodríguez Espezúa, quien explicó los alcances de esta normativa y los cambios que contempla para transportistas y usuarios.

La regidora indicó que la ordenanza establece mecanismos para que los ciudadanos puedan presentar reclamos y denuncias ante la Gerencia de Transportes por situaciones como cobros excesivos, maltratos o incumplimientos en la prestación del servicio. Precisó que los usuarios podrán hacer uso de estos canales cuando las empresas o unidades de transporte no brinden un servicio adecuado.

Otro de los aspectos contemplados es la posibilidad de habilitar nuevas rutas para atender sectores que actualmente no cuentan con cobertura del transporte público. Sobre este punto, Rodríguez Espezúa señaló que su implementación deberá sustentarse en los informes técnicos correspondientes y en la evaluación de la Gerencia de Transportes.

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Asimismo, defendió los cambios incorporados en la nueva normativa, que deroga disposiciones anteriores, entre ellas la Ordenanza 288. Sostuvo que la finalidad es adecuar la regulación municipal a las normas nacionales de transporte y establecer condiciones tanto para los transportistas como para los usuarios.

Respecto a su entrada en vigencia, la regidora manifestó que la ordenanza ya se encuentra publicada en el portal municipal y que, según su interpretación, está vigente; no obstante, reconoció que todavía falta concretar su publicación en el diario oficial El Peruano, procedimiento que consideró pendiente de realizarse en el corto plazo.

Por otro lado, al ser consultada sobre las incidencias registradas durante las elecciones de autoridades de centros poblados del 1 de noviembre, particularmente por los cuestionamientos al padrón electoral, Rodríguez Espezúa evitó emitir una opinión concluyente y señaló que no correspondía pronunciarse sobre hechos que aún debían ser esclarecidos.

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