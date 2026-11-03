Un sol definirá al próximo Alcalde de Conima tras empate a 671 votos este 4 noviembre

El desempate se realizará con una moneda de un sol y será transmitido por YouTube, conforme a la Ley de Elecciones Municipales

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 03/11/2026
Un sol definirá al próximo Alcalde de Conima

JEE Huancané sorteará la alcaldía de Conima el 4 de noviembre tras empate de 671 votos entre Salomino Mamani y Rubén Quispe

Foto: CPR

El Jurado Electoral Especial de Huancané convocó a un sorteo con moneda al aire para definir al alcalde del distrito de Conima, provincia de Moho, entre Salomino Mamani Quispe, de País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, quienes obtuvieron 671 votos cada uno. El acto público se realizará el 4 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, en la sede del organismo electoral, ubicada en el Jr. Ayacucho N. 419-421, Huancané.

La resolución N. 00387-2026-JEE-HCNE/JNE precisa que el sorteo se ejecutará con una moneda de S/1.00 y será transmitido por el canal de YouTube del Jurado Electoral Especial de Huancané. La medida busca brindar claridad y equidad al resultado, conforme al Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 28 de octubre de 2026.

El ente electoral sustentó la decisión en el artículo 26, numeral 6, de la Ley de Elecciones Municipales, Ley N. 26864, que establece que en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación. Asimismo, invocó el artículo 176 de la Constitución Política del Perú, que garantiza que los escrutinios reflejen la voluntad del elector.

Los oficios N. 000066-2026 y N. 000067-2026-ODPEHUANCANÉERM2026/ONPE, remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Huancané, reportaron las actas contabilizadas al 100% y la cifra repartidora correspondiente a la Elección Municipal del distrito de Conima, con estado de “Empate primer lugar” entre ambas organizaciones políticas.

La convocatoria requiere que los personeros legales de la alianza electoral Partido Democrático Somos Perú y del Partido País Para Todos se presenten una hora antes del acto público para las coordinaciones previas, bajo responsabilidad. La notificación se realizará mediante la casilla electrónica de los personeros legales.

El Jurado Electoral Especial de Huancané dispuso oficiar a la ODPE Huancané, al comisario de la Comisaría de Huancané y al notario público de la provincia para que participen en la audiencia pública de sorteo. Con ello, el organismo electoral busca dar transparencia y solemnidad al acto que definirá a la próxima autoridad edil de Conima.

La definición de la alcaldía distrital permanece en suspenso hasta la ejecución del sorteo. La resolución N. 00387-2026-JEE-HCNE/JNE agotó el procedimiento normativo para resolver la igualdad de votos entre los dos candidatos, quienes registraron 671 sufragios cada uno en los resultados al 100% de actas contabilizadas.

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