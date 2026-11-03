Municipalidad de San Román reporta fallas en recojo de residuos y advierte fiscalización a cementerios privados

El gerente de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Román, Arturo Oroz Bocángel, informó que el servicio de recolección de residuos sólidos presentó dificultades entre el lunes y martes, debido a la inasistencia de aproximadamente el 80 % de los operadores en la avenida Circunvalación y a fallas mecánicas de una unidad asignada al sector de la avenida Aeropuerto. Asimismo, anunció que se debe reforzar la fiscalización a los cementerios privados para garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre manejo y pago por el recojo de residuos.

El funcionario explicó que en la avenida Circunvalación se reportó la ausencia de gran parte del personal encargado de la recolección, situación que fue comunicada al supervisor. Según indicó, el recojo pendiente culminó durante la mañana de este martes. En tanto, en la avenida Aeropuerto, el vehículo destinado al servicio de campaneo presentó desperfectos mecánicos y requirió la intervención de un técnico.

Respecto a la limpieza por Todos los Santos, Oroz Bocángel destacó el trabajo de la Sociedad de Beneficencia de San Román, que dispuso volquetes y una retroexcavadora para retirar los residuos acumulados al interior de los cementerios Central y La Capilla. Precisó que la municipalidad atendió las zonas periféricas y que también se comprometió a los comerciantes de los alrededores en las labores de limpieza.

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El gerente consideró que, a diferencia de años anteriores, se habría registrado una mayor responsabilidad en el manejo de los residuos, evitando que estos fueran acumulados y trasladados a las vías públicas cercanas a los camposantos. Sin embargo, reconoció que durante la festividad se generó una mayor cantidad de desechos, no solo en los cementerios, sino también en las viviendas y avenidas principales.

Por otro lado, aclaró que la coordinación regular para el recojo de residuos se mantiene con los cementerios públicos administrados por la Beneficencia, mientras que los establecimientos privados todavía no cuentan con un sistema similar de atención municipal.

Explicó que los cementerios privados deben presentar un plan de manejo de residuos sólidos no municipales, en el que se detalle el tipo y la cantidad de desechos generados, así como la frecuencia de recojo. Con esa información, la municipalidad podrá elaborar el informe correspondiente, establecer el pago por el servicio y programar la atención mediante las rutas de las compactadoras.

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Finalmente, Oroz Bocángel reconoció que, aunque existen normas para regular el manejo de residuos sólidos en estos establecimientos, la municipalidad no habría exigido su cumplimiento de manera efectiva. Por ello, sostuvo que la siguiente etapa debe estar orientada a fortalecer la fiscalización y garantizar que los cementerios privados cumplan con los procedimientos y pagos establecidos.