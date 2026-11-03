Todo está listo: Manco Cápac y Mama Ocllo parten de Los Uros hacia Puno a las 4:30 am

Mayella Lloclla interpretará a Mama Ocllo en la representación que cruzará el lago Titicaca hasta el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano

Pachamama Radio
Pachamama Radio 03/11/2026
Alexander Quispe Huaracha

Puno escenificará a Manco Cápac y Mama Ocllo el 5 de noviembre desde Los Uros, con entrada gratuita para escolares y tarifa de S/ 5 para adultos

Foto: JAC

El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), Alexander Quispe Huaracha, anunció la escenificación de Manco Cápac y Mama Ocllo para el 5 de noviembre, con partida a las 4:30 horas desde la isla Los Uros, en Puno. La actividad cultural busca congregar a estudiantes y público general.

La actriz Mayella Lloclla, quien interpretará a Mama Ocllo, llegó ayer a las siete de la mañana. El séquito imperial ya se encuentra ensayando para la puesta en escena. Quispe afirmó que “casi todos estamos listos y prestos” para el evento programado.

El elenco ensaya hoy desde las 15:00 horas en el club del pueblo, un escenario natural. El objetivo es pulir la puesta en escena prevista para el 5 de noviembre. El presidente de la FRFCP informó sobre los detalles de los ensayos.

La entrada general cuesta S/ 5 para adultos, igual que el año pasado. Los estudiantes de inicial, primaria o secundaria, con uniforme o en bus escolar, ingresan gratis. Quispe confirmó que el elenco de señoritas quedó completo tras las confirmaciones de las participantes.

El presidente Quispe explicó que busca mayor asistencia de niños estudiantes. La finalidad es que conozcan la historia y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Por ello, la entrada es gratuita para ellos, según indicó el dirigente.

El recorrido cruzará el lago Titicaca hasta el puerto Guaje en San José, para seguir hasta el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. La sede del evento contará con boleterías que atenderán el mismo día. Los actores ya se preparan para la puesta en escena.

Redacción: William Hancco 
Etiquetas:
Pachamama Radio

Recomendado

Municipalidad de San Román reporta fallas en recojo de residuos y advierte fiscalización a cementerios privados Juliaca

Municipalidad de San Román reporta fallas en recojo de residuos y advierte fiscalización a cementerios privados

Gerente de la Beneficencia de San Román evalúa celebraciones de Todos los Santos y reporta falta de apoyo de instituciones Juliaca

Gerente de la Beneficencia de San Román evalúa celebraciones de Todos los Santos y reporta falta de apoyo de instituciones

FENATE Perú anuncia paro nacional preventivo para el 12 de noviembre contra el Gobierno de Keiko Fujimori Puno

FENATE Perú anuncia paro nacional preventivo para el 12 de noviembre contra el Gobierno de Keiko Fujimori

Más de 2 mil firmas respaldan pedido de nulidad de elecciones en el C.P. de Salcedo por presuntas irregularidades en el padrón electoral Puno

Más de 2 mil firmas respaldan pedido de nulidad de elecciones en el C.P. de Salcedo por presuntas irregularidades en el padrón electoral

Ordenanza de transporte público de Puno ya figura en portal municipal, pero aún falta su publicación oficial en El Peruano Puno

Ordenanza de transporte público de Puno ya figura en portal municipal, pero aún falta su publicación oficial en El Peruano

Solo más promesas: Hancco reconoce que el Hospital Materno Infantil de Juliaca no inició ejecución en cuatro años Juliaca

Solo más promesas: Hancco reconoce que el Hospital Materno Infantil de Juliaca no inició ejecución en cuatro años

Keiko Fujimori anunció el traslado de 10 cabecillas criminales de Trujillo a penal de Challapalca Puno

Keiko Fujimori anunció el traslado de 10 cabecillas criminales de Trujillo a penal de Challapalca

Un sol definirá al próximo Alcalde de Conima tras empate a 671 votos este 4 noviembre Moho

Un sol definirá al próximo Alcalde de Conima tras empate a 671 votos este 4 noviembre