Todo está listo: Manco Cápac y Mama Ocllo parten de Los Uros hacia Puno a las 4:30 am

El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), Alexander Quispe Huaracha, anunció la escenificación de Manco Cápac y Mama Ocllo para el 5 de noviembre, con partida a las 4:30 horas desde la isla Los Uros, en Puno. La actividad cultural busca congregar a estudiantes y público general.

La actriz Mayella Lloclla, quien interpretará a Mama Ocllo, llegó ayer a las siete de la mañana. El séquito imperial ya se encuentra ensayando para la puesta en escena. Quispe afirmó que “casi todos estamos listos y prestos” para el evento programado.

El elenco ensaya hoy desde las 15:00 horas en el club del pueblo, un escenario natural. El objetivo es pulir la puesta en escena prevista para el 5 de noviembre. El presidente de la FRFCP informó sobre los detalles de los ensayos.

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La entrada general cuesta S/ 5 para adultos, igual que el año pasado. Los estudiantes de inicial, primaria o secundaria, con uniforme o en bus escolar, ingresan gratis. Quispe confirmó que el elenco de señoritas quedó completo tras las confirmaciones de las participantes.

El presidente Quispe explicó que busca mayor asistencia de niños estudiantes. La finalidad es que conozcan la historia y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Por ello, la entrada es gratuita para ellos, según indicó el dirigente.

El recorrido cruzará el lago Titicaca hasta el puerto Guaje en San José, para seguir hasta el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. La sede del evento contará con boleterías que atenderán el mismo día. Los actores ya se preparan para la puesta en escena.

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Redacción: William Hancco