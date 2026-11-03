Banco Central de Paraguay interviene Ueno Bank, ligado al presidente Santiago Peña

El Banco Central de Paraguay intervino a primera hora del martes Ueno Bank, entidad digital con vínculos estrechos con el presidente Santiago Peña, y dejó en incertidumbre los ahorros de millones de clientes y cientos de millones de dólares en fondos públicos.

La junta del Banco Central votó por unanimidad el lunes poner a Ueno Bank en resolución, tras caer su índice de solvencia (capital frente a activos ponderados por riesgo) por debajo de la mitad del mínimo legal, según informó el regulador.

El presidente del Banco Central Carlos Carvallo, que dirigió Ueno antes de asumir el cargo, afirmó más tarde que firmó su renuncia y seguirá por ahora para supervisar la toma de control: «El Banco Central necesita calma para hacer su trabajo».

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Vínculos con Peña, cifras y clientes bloqueados

Peña siguió como socio comercial de Grupo Vázquez, dueño de Ueno, hasta marzo de 2025, aunque el banco sostiene que nunca fue accionista ni inversor; el mandatario desestimó las dudas sobre Ueno y acusó a los medios de alimentar el miedo.

Ueno afirma tener unos tres millones de clientes, cerca del 60 % de la población adulta, y administrar entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos; el fondo estatal de pensiones y salud (IPS) informó que invirtió unos 380 millones.

Clientes señalaron que quedaron sin acceso a sus cuentas en la aplicación del banco, mientras la policía montaba guardia frente a las sucursales de Ueno en lo que las autoridades describieron como una medida de precaución ante posibles disturbios.

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Antecedentes, resolución bancaria y dinero público

La intervención da un giro al escándalo que acompaña a Peña desde 2023, cuando nombró a Carvallo al frente del Banco Central, decisión que los críticos denunciaron como conflicto de intereses; el regulador asegura que Carvallo se excusó de decidir sobre Ueno.

A diferencia de los procesos de quiebra en los tribunales, la resolución permite a los reguladores trasladar los depósitos de un banco en dificultades a entidades más estables antes de liquidar sus activos restantes para pagar a los acreedores.

Organismos y fondos estatales volcaron dinero en Ueno, según el diario ABC Color citando registros del Ministerio de Finanzas; el mes pasado, el presidente de Ueno Juan Manuel Gustale afirmó que el dinero público era cerca de un cuarto de los depósitos.

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