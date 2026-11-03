Alcalde de Puno descarta anular elecciones en centros poblados y pide informe por presuntas irregularidades

El alcalde pidió paciencia a candidatos y pobladores, mientras solicita documentación a las áreas competentes para determinar responsabilidades y actuar conforme a la ordenanza municipal

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 03/11/2026
Javier Ponce Roque

Javier Ponce descarta anular elecciones en centros poblados de Puno pese a denuncias de irregularidades y anuncia acciones administrativas tras solicitar informes

Foto: JAC

Ninguna elección en los centros poblados será anulada, afirmó el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, a Pachamama Radio, pese a las denuncias de irregularidades, aunque actuará en lo administrativo que corresponde a la municipalidad.

Al respecto, Ponce explicó que tomó conocimiento en la mañana, pidió el informe al área correspondiente y el padrón, pero le indicaron que la entrega corresponde a RENIEC, por lo que exige documentos.

“Es un tema que hay que tomarlo con pinzas, porque si hay responsabilidades también hay que asumirlas”, afirmó Ponce, quien precisó que no se dejará llevar por dichos sin tener documentación fehaciente.

Paciencia, diálogo y respeto a la ordenanza ante el malestar

Cabe señalar que las denuncias, reportadas tras los comicios de centros poblados, recayeron sobre la Subgerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Puno, mientras la inquietud de los pobladores derivó incluso en un conato de enfrentamiento, en medio de una cuestión política.

Ante ello, el alcalde pidió paciencia a los candidatos y población, en el marco del respeto a las autoridades, y adelantó que en las próximas horas tendrá la información para tomar una decisión, que podría incluir publicar o actuar.

Además, Ponce agregó que no dejará las cosas así, conversará y concertará con otras instancias para solucionar el problema, y que cualquier acción respetará la ordenanza, sin favorecer intereses personales ni de grupo.

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Jhon Arocutipa

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