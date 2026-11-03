Hallan cuerpo sin vida de un varón en aguas del río Ilave en sector Santa María

El hallazgo de un cuerpo sin vida movilizó a las autoridades en el sector Santa María, jurisdicción de Ilave, tras una alerta recibida en la Central de Emergencias de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de El Collao. Los agentes acudieron de inmediato al lugar, donde pobladores reportaron haber observado a una persona dentro de las aguas del río.

Al llegar a la zona, los efectivos de seguridad ciudadana constataron la presencia de un varón aparentemente sin signos de vida. La alerta se registró aproximadamente a las 13:00 horas de hoy, martes 03 de noviembre de 2026, según precisaron las autoridades competentes sobre este lamentable suceso ocurrido en la vía fluvial.

Posteriormente, efectivos de la Policía Nacional del Perú arribaron al lugar conjuntamente con el representante del Ministerio Público. Tras una ardua labor, un agente de seguridad ciudadana realizó las labores de rescate y logró retirar el cuerpo del río, ante la presencia de las autoridades fiscales y policiales.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Seguidamente, las autoridades asumieron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones. El objetivo central consiste en esclarecer las circunstancias de este lamentable suceso y determinar las causas que originaron el deceso del varón hallado en el afluente.

Las autoridades competentes continuarán con las investigaciones para determinar la identidad de la persona y las causas de su fallecimiento. Hasta el momento, no se ha precisado la identidad del varón ni se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho registrado en el sector Santa María.

El hecho se registró en la comunidad de Santa María, jurisdicción de Ilave, provincia de El Collao, departamento de Puno. Las diligencias fiscales y policiales se mantienen en curso para esclarecer este suceso que conmocionó a los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo en el río.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=