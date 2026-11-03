Incendio forestal consume viviendas en comunidad Huayllani sin apoyo de autoridades

Un incendio forestal avanza sin control en la comunidad de Huayllani, distrito y provincia de Lampa, donde vecinos intentan sofocar el fuego sin presencia de autoridades. El siniestro, registrado la tarde de hoy, martes 03 de noviembre de 2026, consume pastizales y habría alcanzado al menos dos cabañas con paneles solares, según el reporte difundido en redes sociales.

El fuego se expande con rapidez por los cerros de Huayllani, impulsado por el viento, y los pobladores alertaron que las llamas amenazan con llegar hasta la zona de Cantera. El hermano Simón Añazco y otros vecinos combaten el fuego con baldes y galones de agua, ante la ausencia de equipos especializados en el lugar.

La transmisión difundida desde el sector confirmó que una vivienda de calamina roja y una cabaña de paja con panel solar ya resultaron destruidas por las llamas. El fuego también habría ingresado cerca del río, según la información proporcionada por los propios comuneros que observaron el avance desde distintos puntos.

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Los vecinos advirtieron que la carretera habilitada en la zona funciona como cortafuegos natural y detuvo la propagación hacia un lado del cerro. Sin embargo, el fuego continúa avanzando hacia Urini y la parte baja, de acuerdo con el detalle ofrecido por Sebastián Inca, quien colaboró con el reporte desde el lugar.

El llamado a las autoridades se repitió durante más de una hora sin respuesta. Los pobladores exigieron la presencia del serenazgo municipal y de Defensa Civil para apoyar las labores de sofocación, y cuestionaron la falta de prevención ante incendios recurrentes en la zona de Lampa durante octubre y noviembre.

La comunidad también solicitó a los funcionarios de Defensa Civil y al alcalde disponer de personal preparado para atender este tipo de emergencias. Los vecinos recomendaron almacenar agua en los cuartos de las viviendas para afrontar futuros siniestros, ante la escasez del recurso en la zona y el riesgo latente de nuevos incendios.

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La transmisión desde Huayllani se interrumpió cuando la batería del dispositivo móvil descendió al 2 %. Antes del corte, el reportero ciudadano confirmó que el fuego seguía avanzando con fuerza detrás del cerro, en dirección al sector conocido como lado Palca, sin que ninguna autoridad se hiciera presente.

Los comuneros señalaron que el cielo nublado no bastó para contener las llamas y que la ausencia de lluvias en el sector facilitó la propagación. La quema de pastizales y forraje afectó canchones de cultivo, según el testimonio de los vecinos, quienes calificaron el hecho como un daño irreparable para las familias de la comunidad.

Hasta el cierre de esta nota, ningún representante del serenazgo municipal, de Defensa Civil ni de la Policía Nacional del Perú llegó a Huayllani. Los pobladores mantienen la vigilancia en los cerros y reiteraron el pedido de apoyo inmediato para evitar que el incendio se extienda hacia las viviendas y tierras de cultivo de la jurisdicción.

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