Colegio de Consultores elegirá administrador diocesano tras fallecimiento del obispo de Puno

Tras el fallecimiento de monseñor Jorge Carrión Pavlich, obispo de la Diócesis de Puno, el Colegio de Consultores deberá reunirse en un plazo máximo de ocho días para elegir a un administrador diocesano que asumirá temporalmente la conducción de la jurisdicción eclesiástica, mientras se espera la designación de un nuevo obispo por parte del papa León XIV.

Así lo explicó el párroco del templo La Merced y de la parroquia Cristo Rey, padre David Vargas Valencia, quien precisó que, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, al producirse el fallecimiento de un obispo que todavía ejercía sus funciones, también cesan en sus cargos el vicario general y el Consejo Presbiteral.

En ese contexto, indicó que corresponde al Colegio de Consultores, integrado por ocho sacerdotes en la Diócesis de Puno, reunirse para elegir al administrador diocesano. La convocatoria estará a cargo del sacerdote de mayor antigüedad en su ordenación, función que, según explicó, corresponde al padre Víctor Tejada, vinculado al seminario de Puno.

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Vargas Valencia aclaró que el administrador diocesano tendrá la responsabilidad de conducir temporalmente la diócesis hasta que se designe un nuevo obispo o se determine el nombramiento de un administrador apostólico. Precisó que ambas figuras son diferentes: mientras el administrador diocesano es elegido por el Colegio de Consultores, el administrador apostólico es designado por la Santa Sede.

Respecto a la elección del próximo obispo de Puno, señaló que la decisión final corresponde al papa León XIV, mediante un procedimiento que involucra consultas reservadas coordinadas con la Nunciatura Apostólica y otras instancias de la Iglesia. En este proceso se consideran aspectos como la trayectoria pastoral, la experiencia y la formación espiritual de los posibles candidatos.

El sacerdote también recordó que monseñor Jorge Carrión Pavlich había cumplido 75 años en mayo del año pasado, edad en la que los obispos deben presentar su renuncia al pontífice. Sin embargo, explicó que la renuncia no se hace efectiva hasta que el Papa la acepte, por lo que el obispo continuó ejerciendo sus funciones hasta su fallecimiento, ocurrido el sábado a las 11:10 de la noche.

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Finalmente, explicó que la situación de Puno es distinta a la de otras jurisdicciones eclesiásticas que cuentan con un obispo auxiliar o coadjutor, quien puede asumir la sucesión en determinadas circunstancias. Al no contar la Diócesis de Puno con estas figuras, corresponde ahora al Colegio de Consultores elegir a la autoridad que estará a cargo de la administración temporal.

Redacción: Frank Pancca