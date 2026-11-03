Candidato de Somos Perú admite que postuló a alcaldía de centro poblado deSillustani sin figurar en padrón

El candidato de Somos Perú, Luis Ángel Quispe Roque, se inscribió para disputar la alcaldía de Umayo Sillustani sin figurar en el padrón electoral de esa jurisdicción, en el distrito de Atuncolla (Puno). Quispe reconoció que conocía su situación antes de inscribirse y defendió su participación.

Durante una entrevista, Quispe reconoció que sabía que su nombre no aparecía en el padrón de Sillustani antes de inscribirse. Por ello presentó un certificado de residencia expedido por el juez de paz. El documento buscaba acreditar dos años de permanencia en la zona, requisito que, según afirmó, contemplaba el reglamento electoral.

El candidato explicó que también había consultado previamente en la Municipalidad Provincial de Puno sobre su situación. Recibió indicaciones de que podía postular si demostraba su residencia. Además, sostuvo que anteriormente había sido regidor del centro poblado, por lo que consideraba válida su candidatura.

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Quispe señaló que su nombre aparecía en el padrón de otro centro poblado, San José de Principio. Acudió junto a su abogado a las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones y del Reniec para buscar explicaciones. Según su versión, le indicaron que se había entregado un padrón correspondiente a tres centros poblados de Atuncolla.

Uno de los principales cuestionamientos surgió cuando se confirmó que el candidato no había podido votar por sí mismo durante la jornada electoral. Los pobladores expresaron su rechazo a su participación y reclamaron que el comité electoral no permitió dejar constancia de esta observación en el acta. El problema fue planteado durante el proceso.

La controversia también derivó en enfrentamientos entre pobladores y miembros del comité electoral, además de la destrucción de cédulas y actas. Quispe afirmó que aceptará lo que determine la Municipalidad Provincial de Puno sobre una eventual nulidad. Anunció que no volverá a postular a la alcaldía del centro poblado, incluso si se convocan nuevas elecciones.

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Redacción: Frank Pancca