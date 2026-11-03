Despiste de combi de ASTRAN en vía Ayaviri Juliaca deja nueve pasajeros heridos

El despiste de una combi de la empresa de transportes ASTRAN dejó nueve pasajeros heridos en el sector Chingora, jurisdicción del distrito de Ayaviri, provincia de Melgar. El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas de hoy, martes 03 de noviembre de 2026, en la vía que conecta Ayaviri con Juliaca, según reportes preliminares.

La unidad siniestrada, identificada con placa de rodaje Z2F-255, partió del terminal de Ayaviri con destino a la ciudad de Juliaca. Tras pasar una curva, el vehículo se habría desestabilizado para luego salir de su carril y quedar a un costado de la vía, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Los heridos fueron identificados como Yasman Choquepata Quispe, Martina Paricahua Lope, Margarita Núñez Condori, Eleuteria Anccori de Ccatata, Raimunda Chambi Chambi, Flora Machaca Calcina, Alejandrina Huamán Villanueva, Adelma Quispe Condori y Brayan Hancco Quispe. Los nueve pasajeros fueron trasladados al nosocomio de la ciudad de Juliaca en vehículos particulares.

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La rápida respuesta de transeúntes y transportistas permitió auxiliar a los heridos en el lugar del accidente. Una ambulancia del SAMU que transitaba por la vía también participó en la atención de los pasajeros lesionados, quienes recibieron asistencia médica inmediata tras el despiste registrado en el sector Chingora.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que originaron el accidente de tránsito. Algunos pasajeros refirieron que el siniestro sería consecuencia de una falla mecánica, mientras que otra hipótesis que no se descarta es la excesiva velocidad de la unidad siniestrada durante el trayecto.

La autoridad policial realizará las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. El conductor de la combi recibió atención del SAMU y las diligencias se orientan a esclarecer las circunstancias del despiste ocurrido en la vía de alto tránsito que conecta Ayaviri con la ciudad de Juliaca.

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