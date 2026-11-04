Nunca llego: Diputado Bladimir Soncco suspende reunión sobre Convenio 025 en Puno

El diputado Bladimir Sonco suspendió la reunión prevista para la mañana de este martes con los dirigentes del Convenio 025, argumentando motivos de agenda, en la ciudad de Puno (Puno). Así lo informó el vicepresidente del Comité de Gestión, Eduardo Zuni, quien detalló que la comunicación de la suspensión se realizó el último lunes. La cita buscaba abordar el avance del proyecto de saneamiento.

Según Zuni, el Ministerio de Vivienda comunicó que el Banco Mundial iniciará los primeros desembolsos para el proyecto durante noviembre y diciembre, con una contrapartida del Estado peruano. “Tenemos la alegría de tener un documento donde el Ministerio de Vivienda nos ha hecho conocer que ya empiezan los primeros desembolsos”, declaró a Pachamama Radio. El anuncio contrasta con la ausencia del legislador.

En julio del año pasado, el Banco Mundial otorgó un financiamiento para adecuar el proyecto a estándares internacionales, debido a exigencias ambientales y sociales, según Zuni. Tres consultorías ya concluyeron, pero falta la última.

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Como la donación no alcanza para pagar la consultoría pendiente, el Banco Mundial asignó nuevo dinero, un proceso que podría demorar cinco meses. Con el expediente técnico aprobado entre abril y mayo y la licitación posterior, la ejecución física iniciaría el próximo año. El cronograma depende de la última consultoría.

Zuni propuso que el ministro de Vivienda presente a la población la hoja de ruta del proyecto. La reunión suspendida impedía coordinar estos anuncios con los dirigentes. La ausencia del diputado generó malestar entre los representantes.

El Comité de Gestión espera que las autoridades retomen el diálogo para garantizar la transparencia del proceso. Los desembolsos del Banco Mundial marcan un hito para el saneamiento en Puno. La suspensión de la cita deja interrogantes sobre la coordinación institucional.

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