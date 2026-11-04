Choque en vía Juliaca-Huancané deja un muerto

La Fiscalía investiga una presunta invasión de carril atribuida a la minivan; las pericias determinarán las causas y responsabilidades del accidente

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 04/11/2026
Choque en vía Juliaca-Huancané deja un muerto

Choque entre una minivan de Puyas Tours y un camión Fuso dejó un muerto y un conductor crítico en el kilómetro 12 de la vía Juliaca-Huancané

Foto: CPR

Una persona fallecida y un conductor que lucha por sobrevivir dejó la colisión frontal entre una minivan de la empresa Puyas Tours y un camión Fuso que transportaba bloquetas de cemento. El accidente ocurrió durante la madrugada en el kilómetro 12 de la carretera Juliaca-Huancané, en la región Puno.

El vehículo minivan de transporte de pasajeros, de placa XOE-957, era conducido por Darwin Jhon Chipana Calsina quien perdió la vida en el acto, el vehículo viajaban sin pasajeros al momento del impacto. La otra unidad camion fuso, de placa C6A-855, terminó seriamente dañada tras el choque, que dejó al conductor del camión, de 38 años, atrapado entre los fierros retorcidos.

Investigan presunta invasión de carril

El conductor del camión fue rescatado de entre los restos metálicos de la unidad y su estado de salud es crítico: se debate entre la vida y la muerte. Hasta el lugar llegaron los equipos de emergencia para atender la situación, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes.

Según versiones de testigos, la minivan habría invadido el carril contrario antes de producirse la colisión frontal. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser contrastada con las pericias técnicas para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades.

La fiscal Virginia Macedo Huacasi estuvo a cargo de las diligencias de levantamiento del cadáver, junto con los representantes y efectivos correspondientes. Las actuaciones fiscales se realizaron en la zona del siniestro para cumplir con los procedimientos legales y recoger información relevante para la investigación.

Las dos unidades involucradas quedaron bajo evaluación de las autoridades, que deberán establecer la secuencia del impacto y las circunstancias en las que se produjo el choque. El caso continúa en investigación, por lo que la presunta invasión de carril atribuida a la minivan se mantiene como una hipótesis pendiente de verificación.

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