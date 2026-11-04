Puno tiene juzgado permanente para recuperar bienes ilícitos

La dependencia funciona desde septiembre y atenderá casos de toda la región; las sentencias firmes determinarán si los bienes incautados pasan al Estado

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 04/11/2026
Benny Álvarez

Puno cuenta con un juzgado permanente de extinción de dominio que evaluará bienes de origen ilegal y permitirá recuperar patrimonios para el Estado

Foto: FI

Puno cuenta desde septiembre con un juzgado permanente para resolver casos sobre bienes de origen ilegal, informó Benny Álvarez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, esta dependencia busca recuperar para el Estado propiedades vinculadas con actividades delictivas.

El nuevo despacho reemplaza al juzgado temporal que atendía estos procesos, sus resultados favorables motivaron al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a darle continuidad con magistrados y personal propios, según explicó el representante judicial.

La dependencia tiene su sede en la ciudad de Puno y atenderá casos de toda la región, el órgano integra el sistema nacional de juzgados especializados en determinar si corresponde que un patrimonio pase a manos del Estado.

El juzgado atenderá procesos relacionados con bienes incautados por la Fiscalía y el Programa Nacional de Bienes Incautados, la revisión permitirá establecer si esas propiedades provienen de actividades legales o ilegales.

Álvarez explicó que la recuperación de esos bienes requiere una decisión judicial definitiva, «si se confirma su origen ilegal, pasan a poder del Estado mediante sentencia firme», precisó sobre el procedimiento que debe seguir cada caso.

El magistrado sostuvo que enfrentar a las organizaciones delictivas implica actuar sobre sus recursos económicos, «si hay que combatir la criminalidad y la corrupción, también hay que apuntar a su patrimonio», expresó.

El presidente de la Corte señaló que los casos disminuyeron después de una sentencia del Tribunal Constitucional, sus declaraciones no precisaron cifras sobre esa reducción ni detallaron cuántos procesos atiende actualmente el despacho.

La inauguración oficial del juzgado podría coincidir con las actividades por el aniversario de Puno, según adelantó Álvarez, la ceremonia permanece pendiente pese al funcionamiento de la dependencia desde septiembre.

Etiquetas:
Fredy Itusaca

Recomendado

Diputado anuncia llegada de 40 a 50 diputados a Puno el 6 de noviembre Puno

Diputado anuncia llegada de 40 a 50 diputados a Puno el 6 de noviembre

Puno: Más de 60 operarios de limpieza atienden tras la serenata Puno

Puno: Más de 60 operarios de limpieza atienden tras la serenata

Choque en vía Juliaca-Huancané deja un muerto Huancané

Choque en vía Juliaca-Huancané deja un muerto

San Román: Ayabacas denuncia más de 140 electores ajenos al centro poblado San Román

San Román: Ayabacas denuncia más de 140 electores ajenos al centro poblado

Aniversario de Puno: 358 años con misa Te Deum y paseo de bandera Puno

Aniversario de Puno: 358 años con misa Te Deum y paseo de bandera

Juliaca a través del PMUS proyecta flota de 71 buses para ordenar transporte Juliaca

Juliaca a través del PMUS proyecta flota de 71 buses para ordenar transporte

Beneficencia retira más de tres volquetes de residuos de cementerios en Juliaca Juliaca

Beneficencia retira más de tres volquetes de residuos de cementerios en Juliaca

Regidor Efrain Colca anuncia sanciones a transportistas con nueva Ordenanza Puno

Regidor Efrain Colca anuncia sanciones a transportistas con nueva Ordenanza