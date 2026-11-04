Puno tiene juzgado permanente para recuperar bienes ilícitos

Puno cuenta desde septiembre con un juzgado permanente para resolver casos sobre bienes de origen ilegal, informó Benny Álvarez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, esta dependencia busca recuperar para el Estado propiedades vinculadas con actividades delictivas.

El nuevo despacho reemplaza al juzgado temporal que atendía estos procesos, sus resultados favorables motivaron al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a darle continuidad con magistrados y personal propios, según explicó el representante judicial.

La dependencia tiene su sede en la ciudad de Puno y atenderá casos de toda la región, el órgano integra el sistema nacional de juzgados especializados en determinar si corresponde que un patrimonio pase a manos del Estado.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El juzgado atenderá procesos relacionados con bienes incautados por la Fiscalía y el Programa Nacional de Bienes Incautados, la revisión permitirá establecer si esas propiedades provienen de actividades legales o ilegales.

Álvarez explicó que la recuperación de esos bienes requiere una decisión judicial definitiva, «si se confirma su origen ilegal, pasan a poder del Estado mediante sentencia firme», precisó sobre el procedimiento que debe seguir cada caso.

El magistrado sostuvo que enfrentar a las organizaciones delictivas implica actuar sobre sus recursos económicos, «si hay que combatir la criminalidad y la corrupción, también hay que apuntar a su patrimonio», expresó.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

El presidente de la Corte señaló que los casos disminuyeron después de una sentencia del Tribunal Constitucional, sus declaraciones no precisaron cifras sobre esa reducción ni detallaron cuántos procesos atiende actualmente el despacho.

La inauguración oficial del juzgado podría coincidir con las actividades por el aniversario de Puno, según adelantó Álvarez, la ceremonia permanece pendiente pese al funcionamiento de la dependencia desde septiembre.