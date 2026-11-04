Regidor Efrain Colca anuncia sanciones a transportistas con nueva Ordenanza

La norma firmada por el alcalde exige pruebas para imponer sanciones y no regula el precio del pasaje ni contempla la ruta libre

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 04/11/2026
Efraín Colca Borda

Transportistas de Puno recibirán papeletas por incumplimientos y maltrato a usuarios desde la publicación de la Ordenanza 106 en el diario oficial

Foto: JAC

El regidor Efraín Colca Borda informó que los transportistas de la provincia de Puno podrán ser sancionados y recibir papeletas por incumplimientos y malos tratos a los usuarios desde el día siguiente de la publicación de la Ordenanza 106 en el diario oficial. La norma ya fue firmada por el alcalde y publicada en el portal municipal.

Según Colca, la ordenanza no contempla la ruta libre ni regula el precio del pasaje, pese a los pedidos de los transportistas. La norma fue elaborada conforme a la normativa nacional del Ministerio de Transportes. Los regidores no socializaron el contenido con los transportistas.

En ese marco, si un empresario o conductor comete una infracción, el inspector podrá imponer la papeleta. Sin embargo, Colca precisó que “tendría que ser con pruebas”, las cuales incluso la población puede aportar. La fiscalización requerirá sustento documental o testimonial.

Asimismo, la ordenanza permitiría más empresas para generar competencia, pues varias ampliaron rutas en Alto Puno, Salcedo y Jayllihuaya sin cumplirlas. Esta situación provoca malestar en la población de Puno. La ampliación irregular de rutas motivó reclamos ciudadanos.

La gerencia de transportes reglamentaría la norma y la plasmaría en el TUPA. La nueva gestión deberá evaluar con minuciosidad que los propios transportistas no formen otras empresas. El TUPA definirá los procedimientos sancionadores.

La Ordenanza 106 solo espera su difusión en el diario oficial de la provincia para entrar en vigencia al día siguiente. Los transportistas deberán adecuarse a las nuevas disposiciones. La publicación marca el inicio del régimen sancionador.

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