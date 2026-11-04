Junín: Candidato Orihuela confirma alianza con alcalde streamer, cuestionado por gastar S/34,9 millones en fiestas y eventos

El candidato de Podemos al Gobierno Regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, confirmó una alianza política con Franco Vidal, alcalde de Ate, cuya gestión destinó S/34,9 millones a fiestas, conciertos y otras actividades municipales, de acuerdo con la Contraloría General, entidad que además detectó pagos por servicios que no se realizaron y conformidades otorgadas por funcionarios municipales.

Orihuela anunció el acuerdo tras una conferencia de prensa realizada este martes 3 de noviembre, en la que presentó propuestas para el sector agrario. Consultado sobre el papel de Vidal en su campaña para la segunda vuelta regional del próximo 6 de diciembre, confirmó que se incorporó a su proyecto político.

«Ya se ha anunciado esta alianza de Franco Vidal con el proyecto liderado por Fernando Orihuela», manifestó el candidato. Ante una segunda consulta sobre el alcance del acuerdo, precisó: «El papel de una alianza es una alianza política de Franco Vidal con la alianza que lidera mi persona, Fernando Orihuela, por nuestra querida región de Junín».

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Sin embargo, Orihuela evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos a la gestión municipal de su nuevo aliado. Huanca York Times preguntó por las observaciones de la Contraloría, respondió: «Fernando Orihuela no califica ni descalifica y en ese sentido me reservo el derecho de opinión».

Este medio insistió en conocer su posición sobre los hallazgos del órgano de control, pero el candidato ratificó: «No voy a dar declaraciones al respecto. Esperemos que los órganos hagan sus funciones como corresponda y en ese contexto ya más adelante podremos dar nuestras declaraciones».

Contraloría identificó S/61,500 en pagos por servicios no ejecutados

De acuerdo con la Contraloría, la gestión de Franco Vidal en el distrito de Ate destinó S/34,9 millones a contrataciones relacionadas con celebraciones, conciertos, inauguraciones y actividades deportivas.

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Uno de los hallazgos corresponde al pago de S/61,500 al proveedor Miguel Ángel Ruelas Quillatupa por ocho servicios logísticos vinculados al 40.º aniversario de Huaycán y a un desfile de exalumnos de Ate. Según la Contraloría, cinco servicios correspondían a la primera actividad y tres a la segunda. Ninguno se ejecutó, pese a que funcionarios municipales otorgaron conformidad y autorizaron los desembolsos. El órgano de control identificó el monto como perjuicio económico para la entidad.

Otro pago observado asciende a S/3,800 por el alquiler de baños portátiles y sillas para el Festival de Box Amateur y Exhibición de Artes Marciales, realizado el 4 de mayo de 2024 en el complejo deportivo Ollantaytambo. Los auditores advirtieron que el recinto ya contaba con servicios higiénicos y graderías equipadas con butacas. Además, no se presentó documentación que acreditara la prestación contratada.

El proveedor recibió órdenes de servicio por un total de S/918,725 para suministrar baños portátiles, arreglos florales, alimentación, estrados y otros servicios logísticos. Esta cifra corresponde al conjunto de contrataciones recibidas y no representa un perjuicio económico determinado por la Contraloría.

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A partir de los hallazgos, el órgano de control recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción formular las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Tras la difusión de los cuestionamientos, Franco Vidal defendió las contrataciones municipales y sostuvo que los proveedores cumplieron con sus obligaciones. «El dinero no se le ha regalado. Ellos han cumplido con su trabajo», manifestó, en declaraciones recogidas por Infobae.

Exministro se incorpora al equipo de Orihuela

En la misma conferencia, Orihuela anunció la incorporación de Felipe Meza Millán, exministro de Agricultura, a su equipo técnico para el sector agropecuario. Destacó su experiencia en el Ministerio de Agricultura y otras entidades públicas, así como su participación en la elaboración de las propuestas agrarias de su plan de gobierno.

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Meza Millán integrará el equipo técnico agropecuario, pero Orihuela no anunció un cargo específico para una eventual gestión regional.

Entre las propuestas presentadas figuran la construcción de dos parques agroindustriales, uno en el Valle del Mantaro y otro en la Selva Central, con una inversión estimada de S/82 millones por proyecto. El candidato planteó financiarlos mediante Obras por Impuestos.

También anunció que buscará elevar la participación del sector agrario en el presupuesto regional desde menos del 7% hasta un promedio de 15% al finalizar su eventual gestión.

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