Docentes se hacen pasar como discapacitados en exámenes de contratación y nombramiento

La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) de Puno detectó certificados de discapacidad irregulares otorgados mayormente a docentes, quienes los usaron para sumar puntaje en nombramientos, informó el encargado José Aldazábal Cáceres. La detección surgió de un cruce de información con la DIRESA Puno.

Según Aldazábal Cáceres, algunos médicos certificadores entregaron los documentos para favorecer el ascenso en el nombramiento. “Esas personas ya no están registradas, tampoco han estado registradas”, afirmó el funcionario. Los involucrados quedaron identificados tras la verificación.

La base de datos de la OMAPED supera las 650 personas con discapacidad inscritas y solo incluye a residentes del distrito de Puno, pues cada jurisdicción tiene su propio presupuesto. El registro tiene alcance exclusivamente distrital.

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Además, la mayoría de los inscritos asiste a talleres de panadería, pastelería, repostería, tejido, alfabetización y manualidades. La gestión municipal emplea a personas con discapacidad en algunas oficinas, en cumplimiento del 5% que establece la ley. La inclusión laboral avanza en la comuna provincial.

Finalmente, la OMAPED tiene previsto desarrollar cursos hasta diciembre para beneficiar a las personas con discapacidad. Como parte de estas actividades, los participantes del taller de manualidades elaboran diversos objetos que posteriormente serán puestos a la venta. La capacitación busca generar ingresos para los beneficiarios.

La detección de certificados irregulares motiva una revisión de los procedimientos de acreditación ante la DIRESA. El caso involucra a docentes que buscaban puntaje adicional en el nombramiento. La fiscalización de certificados continuará en la jurisdicción.

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