Arequipa: proponen comisión multipartidaria para fiscalizar seis obras del Gobierno Regional

La diputada Amalia Palomino anunció que buscará conformar una comisión multipartidaria para fiscalizar seis proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), los cuales suman una inversión cercana a los S/ 1 161 millones.

La decisión fue adoptada después de que el consejero regional César Huamantuma Alarcón le entregara seis informes de fiscalización. Según esos documentos, las obras registran observaciones técnicas y presuntos actos de corrupción que ameritan una investigación desde el Parlamento.

Los proyectos bajo la lupa

De los seis informes presentados, cuatro corresponden a obras viales. Entre ellas figura la carretera Majes-Lluta-Huambo, proyecto sobre el que el consejero Huamantuma ya había advertido semanas atrás que registraba un avance cercano al 40 % pese a no contar con una empresa supervisora. La relación también incluye los tramos San Gregorio-Sahuani, Jachaña-Tambopata-Viscavisca-Cayarani y la vía Cayma-Cabrerías-Pampa Cañahuas.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

En el sector salud, los informes se centran en los saldos de obra de los hospitales Maritza Campos y Camaná, cuyas inversiones ascienden a S/ 167,9 millones y S/ 119,5 millones, respectivamente. Sobre el primero, Huamantuma señaló que el expediente técnico presentaba observaciones relacionadas con información incompleta sobre materiales y costos, inconsistencias en el equipamiento médico y deficiencias en el diseño de las redes de desagüe.

Respecto al hospital de Camaná, el consejero advirtió que la obra difícilmente podrá concluirse dentro de los plazos establecidos. Según indicó, durante una visita de fiscalización el administrador del nosocomio le informó que la infraestructura requiere una intervención estructural que no fue considerada en el expediente técnico del saldo de obra.

«El administrador del hospital nos dijo que se necesitaba una intervención estructural que no estaba contemplada en el expediente de saldo de obra», afirmó. PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Coordinación con la nueva gestión

Palomino sustenta su iniciativa en los artículos 161 y 173 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que permitirían conformar una comisión multipartidaria integrada por entre cinco y nueve legisladores de distintas bancadas.

La parlamentaria adelantó que presentará y sustentará la propuesta durante noviembre. Para ello, buscará alcanzar consensos con las distintas agrupaciones políticas a fin de instalar la comisión antes de finalizar el año. Según sus estimaciones, el grupo podría presentar sus primeros resultados en febrero de 2027.

Respecto al cambio de gestión, Palomino señaló que mantendrá coordinación con las nuevas autoridades que asumirán funciones en 2027. Indicó que se comunicará con los nuevos consejeros una vez que asuman el cargo, con el fin de asegurar la continuidad de la fiscalización y el seguimiento de los proyectos investigados.

PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho