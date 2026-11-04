Pueblos originarios piden declarar en emergencia al Titicaca

La Asociación de Pueblos Originarios Conservacionistas de los Recursos Naturales en la Reserva Nacional del Titicaca plantea gestionar ante el Congreso una ley que declare en emergencia al lago, su propuesta busca recuperar los espacios naturales afectados por el deterioro ambiental.

La organización agrupa a más de 2500 familias de Chucuito, Puno, Paucarcolla, Coata, Huata y Capachica, su trabajo reúne a 16 comités de conservación y 90 guardaparques comunales dedicados al cuidado de la reserva.

El documento, fechado el 25 de agosto de 2026, propone reconocer al Titicaca como «sujeto de derecho», una medida orientada a darle protección legal al propio lago frente a los daños que amenazan su conservación.

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La asociación solicita fiscalizar al Gobierno Regional de Puno por lo que considera un incumplimiento del Proyecto Totorales, el escrito sostiene que esta iniciativa fue priorizada durante 10 años consecutivos en el presupuesto participativo regional.

El Programa Totorales figura en gestión desde 2017, su propuesta reúne 5 componentes y 25 subcomponentes para recuperar la naturaleza, impulsar investigaciones, desarrollar actividades productivas, fortalecer la cultura y promover visitas turísticas responsables.

Los planes de recuperación incluyen la rana gigante, los peces, las aves silvestres y la totora, la programación contempla vigilar el agua y los suelos, prevenir incendios y mejorar el manejo de la basura dentro de la reserva.

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El planteamiento dirigido al Congreso incluye revisar el arbitraje relacionado con la planta de tratamiento de aguas residuales de Puno, la asociación propone examinar esta controversia y fiscalizar el uso del presupuesto ambiental de los gobiernos locales.

La organización busca el reconocimiento legal de la población organizada de las orillas como «Custodios del Lago Titicaca», su propuesta contempla crear escuelas de formación técnica para preparar a quienes asumen tareas de protección de este espacio natural.