Diputado anuncia llegada de 40 a 50 diputados a Puno el 6 de noviembre

Unos 40 a 50 diputados llegarán a Puno este viernes 6 de noviembre para escuchar las necesidades de la población. El congresista César Hugo Tito Rojas informó que la reunión se realizará en la Universidad Nacional del Altiplano, desde las ocho y media hasta el mediodía.

“Estos parlamentarios van a recoger también las necesidades y las demandas, los problemas y los pedidos, y tal vez hasta algunos proyectos de ley”, expresó Tito Rojas. Los visitantes pertenecen a comisiones de medio ambiente, energía y minas, vivienda, educación y salud.

El diputado invitó a las organizaciones sociales, a los dirigentes del magisterio, de salud, de las zonas rurales y a los pueblos originarios. La cita busca que la población presente sus pedidos directamente ante los representantes del Congreso de la República.

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Por la tarde, los parlamentarios se trasladarán a Juliaca para atender los problemas del cono norte. La reunión se desarrollará en el auditorio de la Universidad Nacional de Juliaca, con capacidad para entre 1.000 y 1.200 personas, desde las 3 hasta las 6 de la tarde.

Por otro lado, Tito Rojas advirtió que la falta de agua afecta a varios sectores de Puno y también al hospital del Altiplano. “El agua para la ciudad de Puno está racionalizando, todos los conos de la ciudad y ni hablar en el cono norte”, declaró.

El congresista indicó que se coordina con la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. (EMSAPUNO S.A.) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para concretar un compromiso de 20 a 22 millones de soles. Ese monto permitiría llevar agua del río Willy hacia la parte alta de Yanamayo.

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“Sabemos que este convenio 025 puede resolverse tal vez recién concretizado en una obra que e}sté en operación cada 5 a 7 años”, señaló Tito Rojas. Por ello, pidió acciones inmediatas para reducir la contaminación del agua en la ciudad de Puno.

El diputado también pidió destrabar el proyecto PTAR, vinculado al agua y al desagüe, que permanece paralizado. “El PTAR está también ligado a este convenio”, precisó, y espera que las nuevas autoridades, desde el 1 de enero, impulsen soluciones para la región.