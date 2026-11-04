Diputado anuncia llegada de 40 a 50 diputados a Puno el 6 de noviembre

Las reuniones serán en la UNA y la Universidad Nacional de Juliaca; también se planteará financiar con hasta S/ 22 millones el abastecimiento de agua en Yanamayo

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 04/11/2026
César Hugo Tito Rojas

Hasta 50 diputados visitarán Puno y Juliaca este viernes para recoger demandas sociales y abordar problemas de agua, salud, educación y saneamiento

Foto: CPR

Unos 40 a 50 diputados llegarán a Puno este viernes 6 de noviembre para escuchar las necesidades de la población. El congresista César Hugo Tito Rojas informó que la reunión se realizará en la Universidad Nacional del Altiplano, desde las ocho y media hasta el mediodía.

“Estos parlamentarios van a recoger también las necesidades y las demandas, los problemas y los pedidos, y tal vez hasta algunos proyectos de ley”, expresó Tito Rojas. Los visitantes pertenecen a comisiones de medio ambiente, energía y minas, vivienda, educación y salud.

El diputado invitó a las organizaciones sociales, a los dirigentes del magisterio, de salud, de las zonas rurales y a los pueblos originarios. La cita busca que la población presente sus pedidos directamente ante los representantes del Congreso de la República.

Por la tarde, los parlamentarios se trasladarán a Juliaca para atender los problemas del cono norte. La reunión se desarrollará en el auditorio de la Universidad Nacional de Juliaca, con capacidad para entre 1.000 y 1.200 personas, desde las 3 hasta las 6 de la tarde.

Por otro lado, Tito Rojas advirtió que la falta de agua afecta a varios sectores de Puno y también al hospital del Altiplano. “El agua para la ciudad de Puno está racionalizando, todos los conos de la ciudad y ni hablar en el cono norte”, declaró.

El congresista indicó que se coordina con la Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. (EMSAPUNO S.A.) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para concretar un compromiso de 20 a 22 millones de soles. Ese monto permitiría llevar agua del río Willy hacia la parte alta de Yanamayo.

“Sabemos que este convenio 025 puede resolverse tal vez recién concretizado en una obra que e}sté en operación cada 5 a 7 años”, señaló Tito Rojas. Por ello, pidió acciones inmediatas para reducir la contaminación del agua en la ciudad de Puno.

El diputado también pidió destrabar el proyecto PTAR, vinculado al agua y al desagüe, que permanece paralizado. “El PTAR está también ligado a este convenio”, precisó, y espera que las nuevas autoridades, desde el 1 de enero, impulsen soluciones para la región.

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