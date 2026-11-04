Beneficencia retira más de tres volquetes de residuos de cementerios en Juliaca

La Beneficencia de San Román retiró más de tres volquetes de residuos sólidos de los cementerios de Juliaca tras las celebraciones por Todos los Santos, informó la gerente Juana Pilco Escobedo. La masiva visita transcurrió sin incidentes.

Según Pilco Escobedo, alrededor de 75 trabajadores de la institución, junto a personal de seguridad privada, se desplegaron en los cuatro camposantos bajo su administración. Los visitantes acudieron en gran número y “no se ha tenido ninguna incidencia”, afirmó. La disponibilidad de agua y contenedores de basura facilitó la jornada.

Sin embargo, la gerente cuestionó la falta de apoyo de la Policía de Tránsito y de la Policía Municipal, pese a que se había previsto la presencia de 40 efectivos. La ausencia de estos agentes no impidió que la jornada se desarrollara con normalidad. El personal de la Beneficencia cubrió las labores previstas.

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Asimismo, Pilco Escobedo indicó que no se registró un consumo excesivo de bebidas alcohólicas y que la población se retiró de manera ordenada. El cierre de los cementerios se amplió hasta las 17:30 horas debido a la cantidad de visitantes, mientras los trabajadores culminaron sus labores aproximadamente a las 18:30 horas. La afluencia obligó a extender el horario de atención.

Tras la masiva concurrencia, la Beneficencia inició desde las 05:30 horas la limpieza de los cuatro cementerios, con apoyo de volquetes y un cargador frontal. En el cementerio La Capilla se retiraron cuatro volquetadas de residuos y se tenía previsto sacar una quinta, mientras que en el cementerio Central se reportaron tres volquetadas. La limpieza se ejecutó con recursos propios.

Pilco Escobedo explicó que la acumulación de residuos se debe a que algunas familias arrojan flores, envolturas y otros desperdicios al suelo, en lugar de depositarlos en los contenedores. La institución continúa con las labores de limpieza para mantener los camposantos en buenas condiciones. La Beneficencia pidió a la población usar los contenedores.

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Las tareas de limpieza se desarrollan con el objetivo de brindar una adecuada atención a la población. La institución reiteró su llamado a los visitantes para colaborar con el cuidado de los cementerios. La jornada concluyó con los camposantos habilitados para la atención.